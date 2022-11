Ny forskning: Det vidste man ikke om hovedpinepiller

Stoffet paracetamol, som findes i mange hovedpinetabletter, dæmper ikke kun din smerte, viser nye forsøg.

Det smertestillende stof paracetamol findes i over 600 typer håndkøbsmedicin som fx Panodil, Pamol og Pinex. Nu viser en ny undersøgelse fra Ohio State University i USA, at stoffet ikke kun dæmper smerter, men også gør os mere risikovillige.



Forskerne gennemførte forsøg med 500 personer, hvor halvdelen fik paracetamol i den anbefalede dosis, mens den anden halvdel fik placebo. Efter lidt under en time fik alle personerne målt, hvor risikovillige de var.

De blev for eksempel bedt om at blæse i en ballon for at opnå et pengebeløb. Jo mere de blæste ballonen op, desto flere penge fik de, men bristede ballonen, var gevinsten væk. Der viste sig en klar tendens til, at de personer, som fik paracetamol, dristede sig til at blæse mere i ballonen.

Det tyder på, du skal være påpasselig med paracetamol-pillerne, før du for eksempel oddser - eller tager til hestevæddeløb. Arkivfoto: Rasmus Flindt-Pedersen

Tilsvarende viste spørgeundersøgelser, at det smertestillende stof gjorde forsøgspersonerne mere villige til at gennemføre angstfremkaldende handlinger som bungeejump. Det samme gjaldt personernes vilje til at satse hele deres indkomst på spil som hestevæddeløb.



Forskerne mener, at effekten også kan have samfundsmæssig betydning, fordi medicinen er så udbredt; fx vil mange med symptomer på covid-19 tage paracetamol, og det er uheldigt, hvis det betyder, at de nedvurderer risikoen for at smitte andre.

