Ny forskning: Dette kan give hudkræft

Er du ofte på besøg i en neglesalon, øger du potentielt risikoen for at få hudkræft ifølge forskere. En repræsentant fra neglebranchen afviser, at huden tager skade

Mønstrede, glitrende eller de naturlige 'franske' negle.

Der er stor efterspørgsel på professionel manicure og neglebehandlinger, der i de senere år er blevet noget nær allemandseje. Det fortæller en repræsentant fra branchen, der oplever en stigende efterspørgsel på profesionelle negleprodukter.

Men en amerikansk undersøgelse, der er publiceret i Nature Communications, peger nu på, at det kan have skadelige effekter, hvis man får lavet negle tit.

Risikoen udspringer ifølge forskerne af de lamper, der bruges til at hærde neglelakken under mange af de mest udbredte neglebehandlinger i skønhedssaloner.

Lamperne lyser med ultraviolette stråler for at hærde neglelakken. Men hvis hænderne er udsat for lyset hyppigt og i større mængder ad gangen, kan det ifølge forskerne skade hænderne.

Helt konkret anbragte forskerne petriskåle - altså celledyrkningsskåle - med henholdsvis muse- og menneskeceller under en UV-lampe, som svarer til lampen fra en neglesalon, i to gange 20 minutter med en times pause imellem.

Ifølge mediet Science Alert har man ved en almindelige manicure typisk sine fingre under UV-lampens lys i omkring 10 minutter - altså væsentligt kortere tid, end forskerne afprøvede.



Resultatet af forskernes forsøg viste, at omkring 20-30 procent af cellerne døde efter at være blevet eksponeret for UV-strålerne.

Endnu mere alvorligt så det ud, da forskerne udsatte cellerne for 20 minutters UV-stråler om dagen tre dage i streg.

Her viste resultaterne, at op til 70 procent af de udsatte celler døde. Ifølge forskerne viste de tilbageværende celler på hænderne tegn på DNA-skader og mutationer, der er forbundet med hudkræft.

Ea Staxen Madsen er produktspecialist hos Insight Cosmetics, der udbyder negleteknikerkurser og sælger en lang række negleprodukter i Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz og Finland. Hun er ikke overrasket over, at et voldsomt stort forbrug af UV-lampernes lys kan have en skadelig effekt på huden:

- Vi er jo bekendt med, at UV-stråler kan have en skadelig effekt på vores celler i huden. Men jeg synes ikke, man som negletekniker skal reagere på det her, for vi bruger aldrig en lampe, som det bliver fremlagt her, siger hun.

Er du bekymret, kan du give hænderne en ekstra omgang solcreme inden din manicure - eller købe et par fingerløse handsker.

Ifølge Ea Staxen Madsen bruger man ved en almindelig neglebehandling UV-lampens lys i samlet tre minutter og 10 sekunder - altså meget mindre end de tidsintervaller, forskerne har afprøvet i deres undersøgelse.

Hun peger på, at der måske i højere grad kan være en risiko ved, at private køber UV-lamper og ordner negle derhjemme uden nødvendigvis at have sat sig ind i lampernes virkning.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen dokumenterer data ikke på nuværende tidspunkt en øget kræftrisiko, men undersøgelsens resultater tyder på, at der kan være en øget risiko forbundet med UV-lyset - målt på molekylære forandringer i hudcellerne.

Derfor opfordrer de til flere undersøgelser på området.

Bekymrede kunder kan ifølge forskerne smøre sig ind i solcreme før deres manicure. Alternativt kan de med fordel bære handsker med fingerhuller.



