Ny forskning: Smadrer isbjørne hvalrossers kranier med sten?

Beretninger, der går tilbage til 1700-tallet, indikerer ifølge forskere, at isbjørne kan finde på at jage med isblokke og sten

Historiske fortællinger om isbjørne, der knuser hvalrossers hoveder med isblokke og tunge sten, er så mange og konsistente, at de måske beskriver et virkeligt fænomen.

Sådan konkluderer forskere i et nyt studie med deltagelse fra Grønlands Naturinstitut. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Derfor er det måske blot et spørgsmål om tid, før videnskaben også kan observere en vild isbjørn, der bruger sten til at jage med, foreslår forskerne i studiet, der er udgivet i tidsskriftet Arctic.

I studiet har forskerne gransket inuitters fortællinger om is- og stenkastende isbjørne, som de sporer tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet.

En inuit beskriver i en beretning fra 1883, hvordan en isbjørn »greb en klump is i sine poter, rejste sig på bagbenene og smed isen med stor kraft i hovedet på en halvvoksen hvalros.«

Forskerne fremhæver også, at den dansk-norske præst og missionær Otto Fabricius i 1780 i sin bog 'Fauna Groenlandica' beskrev, hvordan isbjørne greb store isblokke og kastede dem mod hvalrossers hoveder.

Det er under alle omstændigheder ikke umuligt, at vilde isbjørne formår at bruge værktøjer, skriver forskerne i studiet.

Isbjørnen GoGo fra Japan lærte nemlig sig selv at bruge en to meter lang gren for at nå et stykke kød, som hans dyrepassere havde hængt tre meter oppe i luften.

Han fandt også på at smide et plastikrør efter kødstykket, bemærker forskerne i studiet.

'I ny og næ kan en voksen isbjørn måske være i stand til mentalt at forestille sig at bruge et stykke is eller en sten som værktøj på en lignende måde,' skriver forskerne i studiet.

Men indtil videre har forskerne altså ikke kunnet dokumentere adfærden i naturen.

