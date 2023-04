Ny forskning: Stress ælder kroppen - men processen kan vendes igen

Ældning af dyr og mennesker har altid fascineret videnskaben. Hvor forskere tidligere havde en opfattelse af, at der var tale om en lineær proces, hvor kroppen gradvist gik mere og mere i forfald, er der nu kommet helt nyt lys på sagen.



En række undersøgelser har nemlig påvist, at vi kan blive udsat for en kortvarig ældning, som dog kan vendes igen. Vores biologiske ældning følger med andre ord ikke nødvendigvis vores kronologiske alder.



I denne forbindelse har det vist sig, at udefra kommende påvirkninger kan ændre, hvor hurtigt vores biologiske ældning forløber.

Her har stress vist sig at kunne skubbe til processen. Men den accelererede biologiske ældning, som følger i kølvandet på forskellige stressfaktorer kan til gengæld udlignes, viser en undersøgelse, som er offentliggjort i Cell Metabolism.



Et internationalt team af forskere fra USA, Sverige og Ungarn har blandt andet kigget på et fænomen, som hedder DNA-methylering. Det er en molekylær proces, der ændrer DNA’s aktivitet uden at ændre selve sekvensen af generne.



Jo mere DNA-methylering, desto ældre vurderes den biologiske (epigenetiske) alder at være. Det vil med andre ord sige, at DNA-methylering fungerer som et slags målestok for biologisk ældning.

Ved at måle ændringer i DNA-methylering hos mennesker og mus i forbindelse med forskellige slags stresspåvirkninger kunne forskerne tydeligt se, hvordan stressfaktorerne ældede organismen.

udførte forskerne et specielt indgreb, som hedder heterokronisk parabiose. Det er, hvor et yngre og et ældre forsøgsdyr bliver syet sammen og kommer til at dele samme kredsløbssystem.

Herefter kan forskerne måle, hvordan de yngre mus bliver påvirket af at være i direkte kontakt med blodet fra de ældre mus. Ved at se på forskellige markører fik de bevis på, at den biologiske ældning hos de yngre mus tog ekstra fart.



Efter musene blev adskilt igen, vendte processen imidlertid tilbage til udgangspunktet. Den øgede DNA-methylering, som blev observeret efter sammensyningen af dyrene, blev efterfølgende reduceret igen ved separation.



- En forøgelse af den biologiske alder som resultat af at blive eksponeret for ældre blod harmonerer fint med tidligere forskning på dette område, fortæller Jesse Poganik fra Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, som stod i spidsen for undersøgelsen.

På baggrund af disse observationer fremsatte forskerne herefter en hypotese om, at forskellige naturligt opståede situationer også ville kunne udløse forandringer i den biologiske alder.



Helt som forventet fandt forskerne således, at potentielt stressende faktorer som større kirurgiske indgreb, graviditet og alvorlige tilfælde af COVID-19 medførte en midlertidigt forøgende indvirkning på den biologiske alder hos såvel mennesker som mus.



Hos traumepatienter blev der eksempelvis målt en markant og hurtig øgning af den biologiske alder, som fulgte direkte efter akutte operative indgreb. Den biologiske alder blev dog skruet tilbage til udgangspunktet i løbet af få dage efter indgrebet.

Med disse forsøg har forskerne demonstreret, at ældning ikke er så enkelt og umiddelbart, som vi forestiller os. Der sker naturligvis en gradvis kronologisk og biologisk ældning, men disse forsøg viser, at ældningsprocessen ikke altid bevæger sig i en retning.



'Et vigtigt område for fremtidige undersøgelser er så at få bedre indblik i, hvordan sådanne kortvarige udsving i den biologiske ældning for herefter at vende tilbage til udgangspunktet igen vil påvirke den accelererende ældning over et helt livsforløb', skriver forskerne i Cell Metabolism.



