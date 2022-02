Ny HIV-variant giver hurtigere AIDS og kan være mere smitsom

Det kan virke, som om vi over de seneste to år hele tiden har skullet lære nye varianter af corona-virussen at kende.

Men nu ser det ud til, at vi også skal lære en ny HIV-variant at kende.

Forskere har opdaget en hidtil ukendt HIV-variant i Holland, og den ser ud til at udvikle sig hurtigere til AIDS sammenlignet med andre versioner HIV-virussen.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Heldigvis vurderer forskerne, at den nuværende behandling mod HIV (human immundefekt virus red.), virker lige så godt mod den nye variant.

Forskerne estimerer, at varianten er opstået engang i 1980'erne eller 1990'erne, men den er altså først blevet opdaget nu. De har identificeret 109 personer med den.

HIV er et virus, der ødelægger immunsystemet, hvilket kan medføre, at man udvikler AIDS.

Nutildags findes der effektiv medicinsk behandling, som sørger for, at langt de fleste personer med HIV kan leve uden symptomer hele livet – dog uden at blive helbredt, da der ikke findes en kur.

De fleste tilfælde af HIV opstår som følge af ubeskyttet sex med en HIV-positiv person, som endnu ikke selv er kommet i HIV-behandling.

HIV-virussen angriber immunforsvaret og ødelægger immuncellen kendt som CD4, og den nye variant, der kaldes for VB, sænker antallet af CD4-celler i en menneskekrop dobbelt så hurtigt som standardvarianten, mener forskerne ifølge Videnskab.dk

Det tager normalt op til 6-7 år efter smitte med HIV, før man udvikler AIDS, men uden behandling vil personer smittet med VB-varianten allerede blive syge efter 2-3 år.

- Vi fandt frem til, at personer smittet med denne variant i gennemsnit kunne forvente at gå fra en diagnose til 'fremskreden HIV' på ni måneder, hvis ikke de fik behandling og blev diagnosticeret i 30’erne, fortæller Chris Wymant, der forsker i statistisk genetik ved Oxford University i England og er hovedforfatter til studiet, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Jo ældre man bliver, jo hurtigere vil sygdommen udvikle sig, uddyber Wymant.

