Ny kvante-solcelle slår verdensrekord

En ny type solcelle har slået verdensrekorden ved at omsætte 40 procent af sollys til elektricitet

Der er en ny rekordholder i byen, når det kommer til solceller.

Det er forskerne fra forskningsinstituttet National Renewable Energy Laboratory i USA at fremstille en solcelle, der har en effektivitet på hele 39,5 procent - 0,3 procentpoint højere end den hidtidige rekordholder.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Målingen er lavet på den såkaldte ‘1-sol-markør-skala’, der er en standardiseret måde at måle sollys på. Og det er altså målt ud fra denne skala, at næsten 40 procent af sollyset nu kan blive konverteret direkte til elektricitet.

Rekorden er lavet med solcelle-typen ‘triple-junction III-V tandem’, der oftest bruges på satellitter eller rum-køretøjer.

Og selve teknikken bag er temmelig kompleks, men den overordnede idé er, at materialerne er blevet optimeret og gjort så tynde som muligt.

Angiveligt skulle det minimere den mindste mængde energi, der skal til for at få strømmen til at 'flyde', skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

De 39,5 procent er det højeste, der nogensinde er målt ud fra 1-sol-målesystemet.

Og selvom det ganske vist stadig er i udviklingsfasen, er der ifølge forskerne potentiale til, at selvsamme optimerede solceller kan blive en ny standard inden for solcellers effektivitet.

