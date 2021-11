Ny metode kan finde usynlige kratere fra meteornedslag

Forskere har opdaget, at når meteorer efterlader magnetiske aftryk når de slår ned, som kan bruges til at spore skjulte kratere

Man skulle ikke tro, at det ville være et problem at finde markante kratere fra meteornedslag, men med tiden kan de blive dækket af jord og bevoksning og komme helt ude af syne.

Forskere har dog for nylig fundet en ny metode til at finde kratere fra meteornedslag. De resulterer nemlig ikke kun i en fordybning i Jordens overflade.

Et nyt studie viser, at meteornedslag også skaber et magnetisk aftryk, som forskere nu er i stand til at måle. Og derigennem kan de lokalisere ellers skjulte kratere.

Når en meteor rammer Jorden, sker der en intens geologisk proces.

Der kommer meget høje temperaturer, et massivt tryk, og partikler flyver om ørerne. Vigti

gst i forhold til den nye opdagelse er dog, at nedslaget også skaber plasma - en slags gas, hvor atomer bliver nedbrudt til elektroner og positive ioner.

Forskerne fandt ud af, at den store mængde plasma var skyld i, at der skete noget underligt med magnetismen i de sten, der var i nærheden: Den blev omkring 10 gange svagere, end hvad man normalt ville kunne måle.

Der er magnetisme i alle sten, som skyldes, at der findes små metalkorn i dem, og deres magnetisme er normalt altid orienteret efter Jordens magnetfelt, skriver Videnskab.dk.

Chokbølger kan have den effekt, at de blokerer for magnetisme, som man kan finde i sten, men magnetismen vil altid komme tilbage til sit normale stadie igen, når chokbølgen er passeret gennem stenene.

Da forskerne undersøgte et 1,2 milliarder gammelt krater fra et meteornedslag i New Mexico, kunne de til gengæld måle, at magnetismen ikke var blevet normalt igen efter nedslaget.

Ifølge forskerne skal forklaringen findes i, at plasma skaber et slags magnetisk skjold, der fastholder de små metalkorn, som gør stenene magnetiske, i en ‘skubbet’ tilstand - deres magnetisme bliver tilfældig og ikke orienteret efter Jordens magnetfelt, som de ellers normalt er.

Det resulterer i, at den overordnede magnetisme i sten i nærheden af kratere fra meteornedslag pludselig bliver meget lavere, ifølge Videnskab.dk.

Forskere kan derfor potentielt bruge denne nye viden til at måle sig frem til lokationerne på de skjulte kratere, der findes i verden endnu.

