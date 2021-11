Ny metode kan forudsige superudbrud fra verdens farligste vulkaner

Det næste udbrud fra en lava-spyttende supervulkan kan meget vel komme snigende som en ubehagelig overraskelse uden nogen former for advarsel.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie, hvor forskere har kigget nærmere på Toba-vulkanen på øen Sumatra, Indonesien, skriver University of Geneva i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.



I en undersøgelse af den indonesiske supervulkan har forskerne fra University of Geneva og Peking University kigget nærmere på to gigantiske udbrud, der fandt sted for hhv. 840.000 og 75.000 år siden. I begge tilfælde var der ikke en pludselig tilstrømning af magma i vulkanens indre kamre før udbuddet - som det ellers normalt er tilfældet.

Magmaen samlede sig derimod langsomt og lydløst i vulkanens indre, før udbruddene indtraf, lyder det i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Du kan med god vilje flygte fra en supervulkan i udbrud



Ifølge pressemeddelelsen er forskerteamet kommet frem til den konklusion ved analyser af mineralet zirkon, der dannes under de eksplosive vulkanudbrud, og som den dag i dag findes i bjergformationerne rundt om Toba-vulkanen.

Her har de ved hjælp af en dateringsmetode analyseret sig frem til alderen på mineralerne, og på den måde har de kunnet lave en tidslinje over selve udbruddene såvel som den tilstrømning af magma, der gik forud.

En heldig drejning er, at forskerne, ved at forstå denne magmatilførsel, nu groft kan regne ud, hvor tæt en vulkan er på et såkaldt superudbrud.

'Det næste superudbrud (fra Toba-vulkanen, red.), som bliver lige så stort som de forrige to, vil indtræffe om cirka 600.000 år,' fortæller studiets førsteforfatter Ping-Ping Liu fra Beijing University i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Og det kan vise sig at være et vigtigt værktøj, når nu superudbruddene kan komme snigende uden varsel.

Læs mere på Videnskab.dk: Supervulkan kan have hjulpet menneskeheden på vej



Toba-vulkanen er nemlig ikke den eneste supervulkan, der ville kunne lægge store landområder øde og skabe dramatiske forandringer for klimaet. Ifølge forskerne er der cirka 5 til 10 til af slagsen verden over.

'Dette er et stort fremskridt, fordi med så få superudbrud over de sidste to millioner år, er det ikke muligt for os at få statistisk signifikante værdier for, hvor ofte disse katastrofer indtræffer på en global skala,' forklarer Ping-Ping Liu.

Studiets medforfatter, professor Luca Carrichi fra University of Geneva, er enig. Han påpeger, at siden superudbrud kan komme ud af det blå, kan zirkon-analysen vise sig at være et vigtigt værktøj.

'Det tyder på, at tegnene på forestående super-udbrud, såsom en betydelig stigning i jordskælv eller hurtig jord-løftning, måske ikke er så tydelige, som det bliver afbilledet i katastrofefilm,' siger han i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

'Ved Toba-vulkanen sker alting lydløst under jorden, og analyser af zirkoner kan nu give os en idé om, hvad der er på vej.'

