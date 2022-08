Ny opdagelse om dobbeltgængere

Du har nok en dobbeltgænger - og jeres DNA er formentlig meget ens, selvom I ikke er i familie, viser et nyt studie

I 1999 påbegyndte den canadiske kunstner François Brunelle en billedserie af mennesker og deres dobbeltgængere - et kunstprojekt, der hedder ‘I’m not a look-alike!’. Han har løbende udvidet projektet, hver gang et nyt par blev fundet.

Kunstprojektet blev imidlertid bemærket af en gruppe forskere, der arbejder med genetik. De så en mulighed for at undersøge årsagen til, at der findes mennesker, som ligner hinanden på en prik, men som ikke er i familie med hinanden

De kontaktede derfor nogle af parrene fra François Brunelles projekt og undersøgte deres genetiske forhold. Det resulterede i et studie, der denne uge blev publiceret i tidsskriftet Cell Reports, og som viste, at personer, der ligner hinanden, rent faktisk deler mere DNA end andre.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Forskerne, der er fra Josep Carreras Leukaemia Research Institute i Barcelona, kontaktede 32 af François Brunelles kontaktpersoner samt deres dobbeltgængere for at tage DNA-tests af dem.

De brugte derefter en ansigtsgenkendelses-software, der analyserer personernes ansigter og giver point, alt efter hvor meget de forskellige par egentlig ligner hinanden.

Resultatet var, at 16 ud af de 32 par ser så ens ud, at de fik lige så mange point, som hvis de havde været identiske tvillinger. Ifølge softwaren er de ‘ægte look-alikes’.

Det gav forskerne mulighed for at undersøge, om de 16 pars DNA også afspejlede, at de ligner hinanden, og det viste et tydeligt mønster ifølge Videnskab.dk.

De par, som softwaren betegnede som ægte look-alikes, delte betydeligt mere DNA sammenlignet med de 16 andre par.

Det er ifølge forskerne en interessant opdagelse, fordi det er så unikt et indblik i, hvor stor betydning DNA har for opbygningen af ansigter.

Manel Esteller, der er forsker i molekylær genetik, og som er en af forskerne bag projektet, mener, at studiet blandt andet kan bruges som springbræt til fremtidig forskning inden for medicin og retsmedicin.

- Resultaterne kan potentielt bruges til at genskabe kriminelles ansigter fra DNA, og i forbindelse med genetisk diagnose kan et foto af en patient potentielt være med til at give lægen en idé om, hvilket genom han eller hun har, siger Manel Esteller i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Der findes kun et vis antal måder, et ansigt kan opbygges på, og ifølge Manel Esteller findes der nu så mange mennesker på Jorden, at systemet selvfølgelig gentager sig selv.

Det er derfor ret sandsynligt, at du også har en dobbeltgænger et sted i verden, og som du deler lidt DNA med.

