Ny opfindelse: Blinde fik synet tilbage

Forskere har formået at skabe et hornhindeimplantat af grisehud, der muligvis kan give blinde mennesker synet tilbage

Blinde og folk med synsbesvær kan nu måske se frem til at få synet tilbage. Forskere fra Linköpings Universitet arbejder på at finde en måde at hjælpe dem, og nu har de måske fundet en løsning.

Ved at bruge protein fra grisehud har forskerne formået at lave en kunstig hornhinde, fremgår det i et studie, der blev publiceret i tidsskriftet Nature Biotechnology. Det er dog stadig kun et pilotstudie.

20 blinde eller delvist blinde personer fik implanteret den nye opfindelse, og de fik alle deres syn tilbage. To år efter operationen var der stadig ingen komplikationer.

Det skriver Linköpings Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Hornhinden er det yderste lag af øjet. Den består primært af proteinet kollagen, og det findes der meget af i grisehud.

Annonce:

Forskerne udvandt kollagen-molekyler fra grisehud, og i laboratoriet kunne de skabe et fast og gennemsigtigt materiale, der kunne holde til at blive implanteret.

Hvis forskernes nye implantat viser sig fortsat at være problemfrit, kan det gøre en stor forskel for blinde verden over - selv i fattige lande, forklarer Mehrdad Rafat, der er en af forskerne bag studiet. Han er seniorforsker i bioengineering på Linköping University og har patent på opfindelsen gennem firmaet LinkoCare AB.

Læs mere på Videnskab.dk: I jagten på evigt liv har forskere skabt et monster: Menneskegrisen

- Vi har lagt meget energi i at sikre, at vores opfindelse bliver bredt tilgængelig og så billig, at den ikke kun er for de rige. Derfor kan den her teknologi blive brugt i alle dele af verden, siger Mehrdad Rafat i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Der er mange fordele ved den nye metode. Først og fremmest kan en hornhinde kun opbevares i op til to uger, før den skal implanteres i en patient. Den nye hornhinde af grisehud kan derimod opbevares i helt op til to år.

Annonce:

Og så er operationen også mindre omstændig. Lægen skal lave et lille snit i øjet, hvor implantatet kan komme ind. Den originale hornhinde skal altså ikke fjernes først, og derfor er der ikke behov for sting.

Der er dog behov for et større studie, og det skal ligeledes blåstemples af myndigheder, før vi kan se det i brug i sundhedsvæsenet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Sådan holder du hjernen ung

Forsker onanerede til tegneserier af drenge – og udgav studie om det

Mystisk lyskugle forbavsede danske stjernekiggere: Nu er årsagen fundet