Ny teknologi kan advare før ødelæggende solstorme rammer

For omkring 150 år siden ramte en solstorm Jorden, der fik telegrafstationer til at bryde i brand, og for omkring 35 år siden fik en lidt mindre solstorm slukket for alt strøm i Québec i flere timer.

En stærkere solstorm vil kunne få katastrofale konsekvenser, og derfor dedikerer mange forskere deres opmærksomhed til Solen og dens storme.

Det har ledt til et gennembrud, for et nyt værktøj kan være med til at advare os om alvorlige solstorme. En gruppe NASA-forskere fra Inter-University for Astronomy and Astrophysics i Indien har for nylig formået at bruge AI-modeller til at forudse graden af en solstorm og dens retning på under et sekund.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af en pressemeddelelse fra NASA.

Det nye værktøj, ‘DAGGER’, bruger algoritmer, en masse satellitter, der konstant holder øje med Solen, og stationer på Jorden, der er i stand til at registrere solstorme.

Annonce:

Det sidste er nødvendigt i forhold til at regne ud, hvor en mulig solstorm kommer til at ramme. Det kan nemlig få meget lokale konsekvenser, hvilket hændelsen i Québec vidner om.

Læs mere på Videnskab.dk: Historiens største solstorm opdaget

DAGGER er ikke det første værktøj, der forsøger at regne solstorme ud ved hjælp af algoritmer, men det er det første, der kan gøre det hurtigt nok.

Så hurtigt, at vi har cirka 30 minutter til at forberede os, før en solstorm slukker for det hele.

Lys bevæger sig nemlig hurtigere end det materiale, som Solen skyder afsted under solstorme.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Ekstreme solstorme: ‘Miyake-hændelser’ kan få samfundet til at bryde sammen

Forskere: Internettet vil bukke under for ekstrem solstorm, og vi har endnu ingen nødplan

Bliv klogere på de solstorme, der måske truer Danmark