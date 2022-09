Ny teori kan løse gammelt pyramide-mysterium

Det har længe været et mysterium, hvordan de enorme pyramider for omkring 4.500 år siden blev bygget, men nu er vi måske kommet tættere på et svar.

Et nyt studie, der blev publiceret i tidsskriftet PNAS af forskere fra fra Aix-Marseille University, kommer med et kvalificeret bud:

Oldtidens egyptere benyttede floden Nilen til at fragte enorme stenblokke helt hen til de enorme pyramider, Khufu, Khafre og Menkaure - den del er ikke ny - men de har formentlig kunne sejle meget tættere, end man hidtil troede var muligt.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne baserer deres studie på udgravninger omkring Giza. Jordlagenes karakteristika indikerer nemlig, at der engang har eksisteret et vandsystem fra Nilen, som har bevæget sig mod pyramiderne.

Annonce:

- Det ser ud til, at de gamle egyptiske ingeniører udnyttede Nilens årlige oversvømmelser til at opbygge plateauets pyramider, gravkamre og templer, ved at bruge et opfindsomt system af kanaler og bassiner, som udgjorde et havnekompleks ved foden af Giza-plateauet, skriver forskerne i studiet ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Isaac Newton mente, at pyramiderne gemte på hemmeligheden bag dommedag

I et forsøg på at fastslå, om Nilen rent faktisk har haft en gren i Giza-området, der befinder sig syv kilometer væk fra Nilen, undersøgte forskerne spor af fossileret pollen i jorden.

De lavede fem forskellige kerneboringer i området og påviste, at der rent faktisk for flere tusinder af år siden havde været en masse forskellige græslignende planter ved flodbredden.

Et kort over de opfindsomme systemer af kanaler og bassiner, der formede et havnekompleks for foden af Giza-plateauet. (Illustration: Sheisha et al.)

Det bekræftede ifølge studiet, at der havde været vand i området, skriver Videnskab.dk.

Opdagelsen gjorde også forskerne i stand til at undersøge vandstanden i de forskellige områder.

Her kunne de se, at der var en konstant høj vandstand i kanalerne, mens pyramiderne, Khufu, Khafra og Menkaure, blev bygget.

Annonce:

Efter Egyptens konge Tutankhamuns styre, som fandt sted i årene 1349 til 1338 fvt., begyndte vandstanden dog at falde.

Andre undersøgelser viser et sammenfald mellem flodens forfald og egypternes dalende levevilkår

Undersøgelser af egyptiske mumiers tænder viste for eksempel, at deres liv havde været mærket af et hårdt og tørkepræget miljø.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Maskine på Mars laver CO2 om til ilt

Mystisk lyskugle forbavsede danske stjernekiggere: Nu er årsagen fundet

Hvor kommer bananfluerne fra?