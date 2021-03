Ny teori: Mikroskopiske rumskibe kan rejse gennem ormehuller

Tre astrofysikere har sat hovederne i blød for at finde ud af, hvordan man på bedste science fiction-vis kan rejse gennem ormehuller

Ideen om at bruge såkaldte ormehuller som smutveje til at rejse gennem tid og rum har længe været populær blandt fysikere og science fiction-forfattere.

Men der er ifølge vores forståelse af fysikken adskillige problemer, som står i vejen, for at det skulle være muligt.

Nu melder tre astrofysikere sig ind i kampen med et studie, som beskriver, hvordan det potentielt set kunne være muligt at rejse gennem et ormehul uden at bryde fysikkens love (alt for meget).

Det eneste problem er, at det forudsætter et rumskib på den atomare størrelse.

Det skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Vores nuværende forståelse af ormehuller er baseret på teorier af Albert Einstein og Nathan Rosen.

De to forskere forsøgte at beskrive, hvordan elementarpartikler opfører sig i rumtid (i Einsteins relativitetsteorier hænger tid og rum uadskilleligt sammen), blandt andet ved at partikler og antipartikler danner par på tværs af tid og rum gennem rumtids-tunneller (senere døbt ormehuller).

De droppede selv ideen, men inspirerede andre til at arbejde videre med den, skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Selvom ormehullerne er teoretisk mulige ifølge Einsteins ligninger, er et af problemerne, at de vil kollapse hurtigere, end man ville kunne nå at rejse gennem dem.

Det ville kræve negativ energi at holde disse ormehuller åbne, men stof med negativ masse lader ikke til at eksistere.

Den nye løsning, som de tre forskere præsenterer i det nye studie, behøver slet ikke negativ energi og bygger på den såkaldte Einstein-Dirac-Maxwell-teori, skriver Universe Today, ifølge Videnskab.dk.

Teorien er baseret på elementer af Albert Einsteins gravitationsteori, James Clerk Maxwells elektromagnetiske teorier og Paul Diracs teorier om kvantepartikler og kan måske fylde nogle af de huller, som findes i Einsteins generelle relativitetsteori, omkring tyngdekraft på kvanteniveauet.

Forskerne postulerer, at man i princippet kan rejse gennem ormehuller uden behovet for negativ masse, men kun hvis man er i en kvantetilstand, hvilket kun kan lade sig gøre på det subatomare niveau.

Foreløbigt er teorien dog ikke meget mere end blot end idé, men de tre forskere har tænkt sig at udforske teorien yderligere for at afgøre, om det ville kunne lade sig gøre, skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

