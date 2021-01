Ny teori: Sådan kom hunden ind i varmen

For stenaldermennesker har der ubestridt været mange fordele ved at domesticere hunden.

De kan holde vagt, jage, trække slæder, og putter man sig ind til dem, er de dejlig varme.

Men hvordan kom de tidlige hunde ind i varmen hos mennesker?

Et studie udgivet i Scientific Reports kommer med en ny teori om, hvordan domesticeringen er fundet sted. Det skriver Videnskab.dk.

Forskerne mener, at stenaldermenneskene ikke kunne tåle den ekstremt proteinholdige stenalderkost, så de fodrede kødresterne til ulve.

Og det betød ifølge forskerne bag teorien, at ulve nær menneskers bopladser med tiden blev til hunde.

- Det er første gang, vi har fundet en miljøbestemt forklaring på tæmningen af hunden, siger hovedforfatter Maria Lahtinen til mediet Scientific American ifølge Videnskab.dk.

Hun er seniorforsker ved den finske fødevarestyrelse og gæsteforsker ved det finske nationalmuseum.

Den sen-pleistocæne periode mellem 20.000-15.000 f.v.t. er den koldeste i den sene istid.

Dengang måtte menneskene særlig om vinteren leve primært af dyr, hvis kød bestod mest af muskler, for fedtet var sultet væk, skriver Scientific American ifølge Videnskab.dk.

Det tyder studier af fossile fund fra perioden på.

En kost med alt for meget kød er farlig for mennesker, der i løbet af få uger kan risikere at få proteinforgiftning, pointerer Lahtinen.

Så det overskydende kød blev kastet ud til ulve, som i mildere miljøer ville være konkurrenter for menneskene. Men under de hårde levevilkår under de arktiske og sub-arktiske isvintre, ville det – efter forskernes analyse – ikke have kostet menneskene noget at dele stenalderkosten med ulvene, der blev afhængige af menneskenes vinter-hjælp.

- Personligt tror jeg ikke på, der er en simpel og nem forklaring bag domesticeringen af hunden, men vi har brug for at se det fulde billede for at forstå processens kompleksitet, siger Maria Lahtinen til Scientific American ifølge Videnskab.dk.

