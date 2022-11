Ny utroskabs-undersøgelse: Forskerne er overraskede

Det er kendt som en parforholdsdræber og samtidig omgærdet med en del mystik.



For hvordan undersøger vi egentlig utroskab i videnskabens tjeneste, når affærerne netop kan være forbundet med skam og hemmelighedskræmmeri?



Nu har en gruppe forskere fra University of Tilburg gjort et forsøg. I en ny undersøgelse udgivet i det videnskabelige tidsskrift Psychological Science har de analyseret data indsamlet over en 12-årig periode fra 609 tyske voksne, som har begået utroskab, og 338 personer, som har været ofte for sidespring.

Forsøgsdeltagerne blev bl.a. spurgt ind til deres generelle velvære og deres parforhold.



Her opdagede forskerne en overraskende forskel mellem, hvordan de utro mænd og kvinder reagerede efter deres affære. Som de selv skriver i undersøgelsen:



'Interessant nok afslørede vores analyser en gruppe deltagere, der ser ud til at komme sig og endda trives efter utroskab: Kvinder, der begår utroskab.'

De mandlige deltagere oplevede derimod lavere selvværd og et generelt fald i livstilfredsheden efter deres sidespring.



Forskerne bag undersøgelsen har også et bud på, hvorfor nogle kvinder kan opleve positive personlige gevinster i tiden efter - dog uden at have undersøgt emnet selv.



De peger bl.a. på en tidligere undersøgelse udgivet i Journal of Social and Personal Relationships tilbage i 2005, hvor kvindelige forsøgsdeltagere ofte pegede på utilfredshed med parforholdet som årsagen til deres sidespring.

I den nye undersøgelse skriver de at, 'kvinders affærer potentielt er mere tilbøjelige til at være et resultat af utilfredshed med deres partner. Derfor kan affæren også være et wakeup-call for partneren og føre til positive adfærdsændringer.

Men årsagen til affærerne kan være en ekstremt kompliceret sag. Det afslørede en anden undersøgelse fra 2020, hvor amerikanske forskere rekrutterede 495 deltagere fra et stort universitet i USA og fra forskellige undersider på det sociale medie Reddit.



Deltagerne indrømmede forud, at de havde begået utroskab, og forskerne stillede derfor det simple spørgsmål: Hvorfor gjorde du det?

Analyserne afslørede efterfølgende otte 'nøgleårsager' til bedragene: Vrede, selvværd, mangel på kærlighed, lavt engagement, brug for variation, svigt, seksuelt begær og situationer eller omstændigheder.



Årsagerne påvirkede også, hvor længe deltagerne var utro, deres følelsesmæssige investering i affæren, og om deres faste parforhold sluttede som resultat.



