Nye billeder fra Mars afslører planetens våde fortid

Marsbilen Curiosity er stødt på et uventet interessant område på sin rejse over Mars’ flade.

Det, der blot skulle være et transportstykke for den mere end ti år gamle marsbil, har vist sig at være fyldt med tegn på den forandring, den røde planet har undergået gennem millionvis af år.

En forandring karakteriseret ved tiltagende tørke og udtørring.

Det har Curiosity taget billeder af og sendt til Jorden.

Det skriver NASA ifølge Videnskab.dk.

Billede taget af Curiosity den 19. maj 2022 af 'Las Claritas'. Områdets udseende menes at være blevet til på grund af sandfygning. (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Curiosity har i sit mere end ti år lange ophold på Mars mestendels befundet sig i en lerrig region.

For godt et år siden begyndte marsbilen dog at bestige det fem kilometer høje bjerg, Mount Sharp, for at komme til en anden region med en anden sedimentsammensætning.

Og turen viste sig altså at være det hele værd. Curiosity snublede nemlig over nogle både smukke og interessante sten, der er udgjort af flager i forskellig tykkelse og længde, skriver NASA ifølge Videnskab.dk.

Flagestenene er tilsyneladende blevet formet af ældgamle vandstrømme på Mars. Stenene og sporene efter udtørrede strømme har erstattet de søaflejringer, som Curiosity ofte stødte på længere nede ad bjerget.

Opdagelsen er blot den seneste i en lang række opdagelser, veteran-marsbilen har på samvittigheden.

Men tilværelsen som opdagelsesrejsende har sin pris, skriver Videnskab.dk.

Den 7. juni i år måtte Curiosity gå i sikkerhedstilstand, da en af dens kontrolbokse blev overophedet.

Ingen skade var sket, men det er blot seneste tegn på, at marsmiljøet har været hårdt ved marsbilen. Blot tre dage før tog Curiosity et billede af sine larvefødder, og de viste sig at være godt medtagede også: 5 ud af 19 dele var beskadigede.

Hos NASA er de dog ikke bekymrede.

'Larvefødderne holder godt stand, og de giver den trækkraft, vi har brug for for at fortsætte vores bestigning' siger Curiositys projektleder hos NASA, Megan Lin, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

