Nye billeder viser jetstrømmen fra et sort hul i højere opløsning end nogensinde før

Astronomerne, som for to år siden gav os det første billede af et sort hul, er tilbage, denne gang med et højopløsningsbillede af jetstrømmen fra det sorte hul i galaksen Centaurus A.

Jetstrømmene fra et sort hul er aldrig før blevet dokumenteret i så høj en opløsning, og mens de nye observationer ikke giver os et endegyldigt svar på, hvordan de mystiske stråler bliver til, rummer de stadigvæk vigtige ledetråde.

I stedet for at blive opslugt af de sorte huller, sendes gasserne i jetstrømmene ud med en sådan kraft, at de strækker sig langt udover deres værtsgalakse uden at fordampe.

De nye billeder stammer fra målinger som blev lavet i 2017, som en del af den samme observationskampagne, der gav os billedet af det sorte hul i Messier 87 i 2019, skriver Space.com ifølge Videnskab.dk.

Event Horizon-teleskopet er ikke et enkelt teleskop, men i virkeligheden otte radioteleskoper, som gennem nøje planlægning kan rettes mod objekter i det ydre rum og tilsammen lave et billede, som er i meget højere opløsning, end de enkelte teleskoper ville kunne præstere.

Det kræver enorm computerkraft og mange år at producere billederne, hvilket er grunden til, at vi først ser dem nu, uddyber tidsskriftet Science, ifølge Videnskab.dk.

I fremtiden håber forskerne at kunne bruge rumbaserede teleskoper til at fotografere det sorte huls omgivelser i endnu højere opløsning og med tiden få et billede af selve det sorte hul i Centaurus A.

