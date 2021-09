'Nye' dinosaurus-arter opdaget

To hidtil ukendte dinosaurus-arter er blevet opdaget af forskere.

Konkret drejer det sig om, at forskere har fundet fossiler tilhørende arter, der har fået navnene Ceratosuchops og Riparovenator. De har lavet på den engelske ø Isle of Wight for omkring 127 millioner år siden, beretter Reuters.

Begge var de kødædende, og begge skulle have været omkring ni meter lange. Og de skulle have vejet omkring et til to tons. Og begge tilhører den såkaldte spinosaur, der er kendt for lange og smalle kranier samt stærke hænder og store kløer.

Forskerne vurderer, at begge arter typisk ville have levet ved kysten, hvor de ville have levet af fisk, skildpadder og lignende.

Fossilerne har hjulpet forskerne med at lave et stamtræ, der viser, at de startede i Europa, og derfra har arterne spredt sig til Afrika, Asien og Sydamerika. Den største spinosaurus mlevede i afrika, og den blev 15 meter lang, lyder vurderingen.