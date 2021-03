Nye udregninger: Bitcoin sluger ufattelige mængder af strøm

Med et bitcoinmarked, som nu er mere end 6 billioner kroner værd, og som ser ud til at tidoble i værdi år for år, er der kommet et øget fokus på den enorme mængde energi, det kræver at holde kryptovalutaen kørende.

Ifølge forskere fra Cambridge University, som fører oversigt over bitcoindriftens energiforbrug, forventes bitcoindriften nemlig at nå hele 128 ‘terawatt-timer’ (tWh) i 2021.

Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Din egen elregning opgøres i brugte kWh eller kilowattimer, og der går en milliard kilowatt-timer på en enkelt terawatt-time.

128 tWh svarer til 0,6 procent af verdens forbrug, og det er mere energi, end der bliver brugt i hele Danmark.

Videnskab.dk har før beskrevet, hvordan bitcoin virker, men den helt korte version lyder, at bitcoin optjenes af såkaldte ‘miners’, som bruger store mængder computerkraft til at løse komplicerede ligninger. Jo mere computerkraft, jo større udbytte.

Mængden af energi, som bliver brugt, forventes at stige, i takt med prisen på bitcoin, som per 18. marts 2021 ligger på 343.000 kroner.

Et af de store spørgsmål er, hvor meget af den energi, som kommer fra vedvarende energikilder, der er mindre skadelig for miljøet.

Ifølge et amerikansk studie fra 2019 forårsager hver ny bitcoin tre kroner i skade for miljøets og menneskers helbred i USA, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Størstedelen af bitcoindriften i verden kan spores til Kina, hvor både vedvarende energikilder og fossile brændstoffer, som det meget forurenende brunkul, er med til at holde driften i gang.

Mens andre kryptovalutaer har overvejet at skifte til mindre energikrævende systemer, er den decentraliserede udvindingsproces så essentiel for bitcoinkulturen og systemets sikkerhed, at det næsten vil blive anset som blasfemisk at gøre op med den, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

