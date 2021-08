Nyt studie: Derfor kribler det i din hud

Hvornår har du sidst tjekket hovedbunden for lus?

Selve spørgsmålet kan få det til at krible og krable i hovedbunden, så man næsten er tvunget til at glide neglene gennem håret.

Et nyt studie tyder på, at mennesker har et indgroet kradse-forsvar som modsvar til flåter og andre snyltere. På samme måde som at kvalme overfor klamme ting beskytter os mod at spise parasitter.

Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se eksempler på videoer, der skal få det til at ’krible’ i huden.

I et ualmindeligt eksperiment foretaget af evolutionære antropologer ved University of California har forskere vist mere end 1.000 stakkels forsøgsdeltagere de klammeste videoer, forskerne kunne opstøve på YouTube, og adspurgt deltagerne om deres emotionelle og fysiske respons.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan man blive immun overfor myggestik?

Den endelige samling klip tæller ektoparasitterne (snyltere, der sidder udenpå huden) en killing spækket med lus og et soveværelse dækket med væggelus. Blandt de såkaldte patogene klip ses en stump kød overrendt af maddiker og en betændt arm, der flyder med pus, som lava flyder fra en vulkan.

- Vi ønskede ikke bare, at folk sagde: ’det er klamt’, siger postdoc og medforfatter Tom Kupfer til the New York Times ifølge Videnskab.dk.

- Vi ønskede at fremprovokere fysiologiske sensationer i responsen: kvalme, opkastningsfornemmelser, kradsen og kløen.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor stikker myg bestemte mennesker?

Deltagerne i eksperimentet oplevede generelt mere kradsetrang ved ektoparasit-videoerne, mens patogen-klippene fremprovokerede kvalme og opkastfornemmelser.

Hvis du har morbid nysgerrighed, kan du finde links til hele rækken af kriblende og klamme videoer i forskernes studie. Det klammeste klip ifølge forskerne – beskidte festivaltoiletter – er fjernet fra YouTube. Det er nok til alles bedste.

Studiet er udgivet I Proceedings of the Royal Society B. https://royalsocietypublishing.org/doi/suppl/10.1098/rspb.2021.0376

Andre artikler på Videnskab.dk

Kan vi ikke bare udrydde alle myg?

Væggelus elsker dit snavsede vasketøj

Hvad virker bedst, hvis man vil slippe for myggestik?