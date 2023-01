Nyt studie: Mennesket kan få pels igen

Hvis man går tilbage i menneskets stamtræ, vil man finde forfædre, der alle havde pels. I dag har vi knap så meget hår.

Ifølge et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet eLife, har mennesket dog stadig evnen til potentielt at udvikle pels på hele kroppen.

Generne, der stod for at give os naturens jakke på, er i løbet af menneskets udvikling nemlig bare blevet ‘slukket’ for, lyder det fra forskerne bag studiet, der er fra University of Pittsburgh i USA.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne undrede sig i første omgang over, at flere pattedyr parallelt med hinanden har smidt pelsen i løbet af de seneste mange tusind år. Det er et fænomen, der har betegnelsen ‘konvergent udvikling’.

Derfor satte de sig for at undersøge gener blandt 62 forskellige pattedyr og fandt ud af, at en specifik mekanisme i arternes gener stod bag den mærkværdige, parallelle udvikling. Generne er dog ikke muteret væk, men er i stedet inaktive.

Mennesket er blandt de hårløse arter, og forskningen indikerer derfor, at vi også stadig har de pelsproducerende gener.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan ser mennesket ud om en million år?

Forskerne opdagede også, at mutationen var opstået mindst ni gange på forskellige grene af pattedyrenes stamtræ, men årsagen til den aflagte pels har ikke været den samme på tværs af arterne.

- Når dyr er lagt under evolutionært pres for at tabe håret, bliver generne, der sørger for hår, mindre vigtige, siger Clark Nathan, der er lektor i genetik og en af forskerne bag studiet, til Phys.org ifølge Videnskab.dk.

For elefanter har det handlet om at kunne komme af med varmen hurtigere, mens mennesket formentlig har smidt pelsen af flere forskellige årsager. En af teorierne er, at mindre pels kunne gøre kroppen mindre gunstig for diverse parasitter.

For marine pattedyr såsom delfiner har hårtabet været nødvendigt for at reducere friktionen i vandet, så de kunne svømme hurtigere. (Foto: Shutterstock)

Forskerne forklarer, at der stadig findes en række gener, som kan spille en rolle i forhold til hårvækst, men som de ikke ved meget om endnu. Det kan være, at opdagelsen af dem kan være nøglen til at få vores tykke, naturlige pels tilbage i fremtiden.

