Nytårskrudt jager trækfugle på flugt

Vi jager trækfugle ud af fjerene og nogle gange mere end 500 kilometer væk, når vi futter op for raketter, batterier og bomberør. Og vores larmende nytårsfejring ser ud til at påvirke fuglene i længere perioder.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie er 347 gæs fra Danmark, Nordtyskland og Holland blevet tracket 12 dage før og 12 dage efter nytårsaften i otte år i træk. Forskerne har fulgt dem via GPS-signaler i halsbånd, som gæssene har haft på.

- I Danmark overvintrer i dag store mængder gæs, blandt andet mere end halvdelen af bestanden af kortnæbbede gæs. Selv om de overnatter i reservater, som ofte er langt fra menneskelig aktivitet, bliver de forstyrret af fyrværkeriet nytårsaften, fortæller professor Jesper Madsen fra Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

- Det er voldsomme reaktioner, vi kan registrere hos gæssene, ikke bare umiddelbart under og efter fyrværkeriet, men også lang tid efter, forklarer han.

Sporingen viser, at de mange forstyrrede gæs hvilede to timer mindre end normalt, og i gennemsnit fløj 5 til 16 kilometer længere og meget højere oppe på himlen nytårsaften, end de plejer på aftener og nætter uden larm fra krudt.

I dagene efter nytårs-vildskaben fortsatte gæssene med at opføre sig anderledes. De brugte blandt andet mere tid på at lede efter føde, og nogle af dem vendte aldrig hjem til sovestedet, de havde forladt under fyrværkeriet.

