Nyudviklet 'høreværn' tjekker din promille

Der kan være et nyt alkometer på vej, hvor du ikke behøver at puste ind i et apparat.

Fremover kan forskere også måle dit alkoholindtag ved at måle huden omkring dine ører.

Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Nogle mennesker mener, det er grænseoverskridende eller irriterende at skulle puste ind i et alkometer, men med det nye apparat, mener forskerne, at man kan løse dette problem.

Det nye apparat er et særligt høreværn, der er indbygget med et hul, der blæser luft ind og ud.

Det smarte ved at måle ved ørerne er, at ørerne har en stor overflade, huden er tynd, og der er få svedkirtler.

I et område med mange svedkirtler, vil resultaterne ifølge forskerne variere for meget.

'Hvis signalerne ikke er stabile, kan vi ikke måle alkoholkoncentrationen ordentligt,' siger Koji Toma fra Tokyo Medical and Dental University i Japan, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskerne testede apparatet ved at lade tre mænd bære høreværnet i mere end 140 minutter, mens de drak en drink med alkohol og indimellem også foretog en test med både øre-alkometeret og et almindeligt alkometer.

Luften, der blev pustet ud af høreværnet, blev overført til en ethanol-detektor.

Toma og hans kollegaer fandt frem til, at øre-alkometeret målte de samme alkoholkoncentrationer, som puste-alkometeret gjorde – blot med en forsinkelse på 13 minutter.

Hvis apparatet skal bruges til test på billister i fremtiden, skal man ifølge Koji Toma have høreværnet på i mindst 30 sekunder og have håret væk fra ørerne.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Scientific Reports.

