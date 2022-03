Øf! Ny computer-algoritme oversætter grisegrynt

Grise grynter - men hvad betyder de enkelte grynt egentligt?

Det har et hold internationale forskere undersøgt, hvor de ved brug af tusindvis af lydoptagelser fra grise har udviklet en algoritme, der kan afkode de forskellige grynt.

Således er det med algoritmen angiveligt muligt at afkode, om den enkelte gris oplever en positiv eller en glad følelse - eller et sted midt imellem.

Det skriver Københavns Universitet (KU) i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Algoritmen bygger på mere end 7.000 lydoptagelser fra grise i landbruget, når de har gryntet i forskellige situationer.

Ud fra grisenes adfærd har forskerne kategoriseret de individuelle situationer der optræder i grises liv som enten forbundet med noget negativt eller noget positivt.

Positivt er for eksempel, når smågrise får mælk hos deres mor, mens en negativ situation kunne være adskillelse, eller når turen går til slagtning, lyder det i pressemeddelelsen.

Også nuancerne midt imellem blev fanget ved hjælp af de opstillede situationer.

Samtlige lyde blev herefter analyseret for at spotte et mønster, og ifølge forskerne fandt man et mønster, der med høj detaljegrad afslørede, hvad grisene følte i de forskellige situationer.

Elodie Breifer, lektor ved Biologisk Institut på KU og hovedforfatter på studiet, forklarer i pressemeddelelsen, at de fandt tydelige forskelle på grisenes lyde.

- I de positive situationer er gryntene meget kortere, og der er færre udsving. Når vi ser på de negative situationer, er gryntene længere. De starter højt og går langsomt nedad. Ved at træne en algoritme til at genkende lydene, kan vi placere 92 procent af lydene til den rigtige følelse, siger Elodie Briefer i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Ifølge forskerne er håbet, at viden om grisenes grynt kan være med til at forbedre dyrenes mentale helbred. Således kan algoritmen på sigt blive grundlaget for systemer i landbruget, hvor dyrenes lyde overvåges.

