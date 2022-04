Officielt: Vulkanudbruddet i Tonga er det hidtil største i det 21. århundrede

Det er nu officielt. Vulkanudbruddet i Tonga i januar 2022 er det hidtil største eksplosive vulkanudbrud i det 21. århundrede.

Det fastslår forskere i et nyt studie ved hjælp af et nyudviklet system, der kan vurdere størrelsen på vulkanudbruds eksplosivitet med en særlig algoritme.

Vulkanen formåede at kyle aske, sten og andet materiale op i et område på størrelse med 10 kubikkilometre, skabte trykbølger, der nåede rundt om Jorden flere gange, og havde en askesky på størrelse med halvdelen af Frankrig.

Det skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Til at vurdere vulkaners eksplosivitet bruger forskere en såkaldt Volcanic Explosivity Index-skala. Den går fra et til otte, hvor otte beskriver en type vulkanudbrud, der cirka opstår én gang på 50.000 år.

Vulkanudbruddet i Tonga blev vurderet til at være en sekser på skalaen. Det betegner vulkanudbrud, der cirka opstår én gang hvert 50.-100. år, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har i dag mulighed for at opfange rystelser fra vulkaner fra et netværk af hundredvis af stationer, der monitorerer seismisk aktivitet.

Det er netop det netværk, de kan bruge sammen med det nyudviklede system og algoritme til at estimere vulkaners eksplosivitet.

Systemet kan kalkulere på vulkanudbruds størrelser i realtid, og det kræver ikke særlig store computere. Forskerne indrømmer dog også, at det er et relativt simpelt system, og at det er nødvendigt med mere data fra nye vulkanudbrud, som kan styrke deres algoritme.

