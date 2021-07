Oldtidsfund i finsk sø: Slangeformet stav tilhørte måske en shaman

Oldtidens finner og samer mente, at shamaner kunne forvandle sig til slanger

En 4.400 år gammel træstav, der er blevet skåret ud, så den har form som en slange, er blevet fundet i en sø i Sydvestfinland. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere billeder fra fundet.

Staven kan have tilhørt en shaman, eftersom folk indenfor den finske og samiske kosmologi førhen mente, at shamaner kunne forvandle sig til slanger, vurderer forskerne bag et nyt studie om fundet, udgivet i Antiquity.

- Jeg har set mange utrolige ting i mit arbejde som arkæolog i vådområder, men opdagelsen af denne figur gjorde mig aldeles mundlam og gav mig gåsehud, siger Satu Koivisto, postdoc ved Archaeology and Finnish History på Turku Universitet, til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystisk, stor cirkel bygget af mammutknogler er fundet i Rusland

Figuren er 53 centimeter lang, omkring 2,5 centimeter tyk og blev skåret ud af et enkelt stykke træ.

Figuren kan forestille en snog eller en hugorm, mener forskerne bag fundet.

Slangestaven kan være en religiøs ofring og ikke bare en genstand, som gik tabt ved et uheld, da staven er fundet i et vådområde ved en sø.

Foreløbig er teorien dog svær at be- eller afkræfte, eftersom staven er udskåret, længe før finnerne begyndte at lave skriftlige optegnelser.

