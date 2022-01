Op til 1.200 gange kraftigere end Hiroshima-bomben

Den nylige vulkaneksplosion i landet Tonga i Stillehavet var så kraftig, at den formentlig udsendte mekanisk energi, der var hundredevis af gange stærkere end ved Hiroshima-bomben.

Det skriver NASA Earth Observatory ifølge Videnskab.dk.

Vurderingen bygger på estimater fra NASA-forskeren Jim Garvin og hans internationale hold af kolleger.

Forskerne begyndte at overvåge området i 2015, da et vulkanudbrud udspyede så meget materiale, at de to øer Hunga Tonga og Hunga Ha’apai blev til én sammenhængende landmasse.

Det er den samme vulkan, der midt i januar 2022 eksploderede med en kraft, som forskerne nu vurderer til at svare til et sted mellem 4 og 18 megatons TNT.

Til sammenligning svarede eksplosionen fra Little Boy-bomben, der blev kastet over Hiroshima i 1945, til 15 kilotons TNT.

Jim Garvin og kolleger er nået frem til skønnet ved at kombinere fortidige og nutidige geografiske data over området, både over og under havets overflade, skriver Videnskab.dk.

De har indhentet radarbilleder fra Det Canadiske Rumagenturs RADARSAT Constellation Mission og højdemålinger fra NASA’s ICESat-2-mission.

Dertil kommer sonar-baserede målinger af havbunden fra det amerikanske Schmidt Ocean Institute.

De løbende målinger har gjort forskerne i stand til at komme med et kvalificeret bud på, hvorfor eksplosionen 15. januar blev så voldsom.

Normalt foregår udbruddene ved, at en smule vand kommer i kontakt med den varma magma fra vulkanen.

Men noget må have svækket den hårde stemformation langs den vulkanske grydes nordlige kant, sådan at store mængder vand pludselig kunne styrte ind, vurderer Jim Garvin.

- Tænk på det, som om bunden af gryden pludselig falder ud, så enorme mængder vand kan styrte ind i et underjordisk magmakammer, der har ekstremt høj temperatur, siger Jim Garvin i opdateringen fra NASA Earth Observatory, ifølge Videnskab.dk.

