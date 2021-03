Opdagelse: Ottearmede blæksprutter har også søvnstadier

Når blæksprutter sover, sker der vilde ting.

Ikke nok med, at deres krop kan skifte farve, men de bevæger sig også igennem to primære søvnstadier: stille og aktivt, hvoraf det aktive minder om menneskers REM-søvn. Det viser et nyt studie, skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det er første gang, forskere har dokumenteret flere søvnstadier hos en ottearmet blæksprutte, og resultatet er udgivet i tidsskriftet iScience.

- Forskellen mellem søvnstadier observeret i blækspruttearten Octopus insularis virker meget lig vores, på trods af den enorme evolutionære afstand mellem blæksprutter og hvirveldyr, hvor slægterne splittedes for omkring 500 millioner år siden, siger studiets førsteforfatter Sylvia Medeiros til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Drømmer denne blæksprutte virkelig?

Hun er neuroforsker ved Brain Institute på Federal University of Rio Grande.

I lang tid troede man, at kun fugle og pattedyr havde søvncyklusser, hvor hjernen bevæger sig igennem aktive og stille stadier, men i 2012 opdagede forskere, at visse tiarmede blæksprutter har stadier med hurtige øjenbevægelser, og hvor deres kroppe ændrer farve under søvnen.

Det fik forskerne bag det nye studie til at tænke, at også ottearmede blæksprutter måske kunne have flere søvnstadier, og deres teori viser sig at holde stik.

Forskerne optog fire sovende blæksprutter af arten Octopus insularis og fandt, at de under den stille søvn var blege og inaktive. Men i det aktive stadie skiftede de hurtigt farve og mønstre, deres øjne bevægede sig, og deres kroppe sitrede.

Andre artikler på Videnskab.dk

Vildt fossil: Blækspruttevæsen er midt i at knuse en fisk med kæberne

Nuttet ‘Dumbo’-blæksprutte spottet i Den Mexicanske Golf

Hvor går grænsen for, hvad man kan gøre i søvne?