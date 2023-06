Opsigtsvækkende opdagelse: Planet burde ikke eksistere

Der er videnskabelig konsensus om, at Jorden – som så mange andre planeter i universet – lever på lånt tid. Vores sol er endnu langt fra sit livs efterår, men når dagen kommer, vil den udvide sig til hundrede gange sin nuværende størrelse og fortære alt i dens nærhed.

Men nu har forskere fra Institut for Astronomi ved University of Hawaiʻi gjort et opsigtsvækkende fund, der måske kan give håb for Jorden i dette fjerne fremtidsscenarie: Planeten 8 UMi b, der øjensynligt har gjort det umulige og undgået at blive opslugt af sin stjerne.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

8 UMi b, der har fået det officielle navn Halla, er en Jupiter-lignende planet, der kredser om den røde kæmpe 8 UMi, også kendt som Baekdu, med kun halvt så lang afstand som dén, der findes mellem Jorden og vores egen sol.

Halla blev allerede opdaget i 2015 ved hjælp af den såkaldte radialhastighedsmetode, der går ud på at observere, hvordan en stjernes tyngdefelt trækker i et givent himmellegeme, og allerede hér blev de opmærksomme på Hallas bane og afstanden mellem planeten og dens stjerne.

Nu har de amerikanske forskere imidlertid indsamlet data fra to observatorier på Hawai’i, henholdsvis W. M. Keck Observatory og Canada-France-Hawaiʻi Telescope, og deres fund peger på, at Baekdu brænder helium af i kernen – et tegn på, at stjernen allerede har gennemgået udvidelsen til en rød kæmpe.

Canada-France-Hawai’i Telescope ved Mauna Kea, Hawai’i, var et af de to observatorier, der ifølge studiets andenforfatter var ’kritisk vigtige’ i forhold til forskernes nyeste opdagelser. (Foto: Eric H Cheung / Shutterstock)

I denne proces anslår forskerne, at Baekdu udvidede sig 1,5 gang afstanden til Halla, hvilket altså ville betyde, at planeten må være blevet opslugt, inden stjernen igen trak sig sammen til sin nuværende størrelse.

Hovedforfatteren bag det nye studie om det ny-observerede fænomen, postdoc Marc Hon, kalder planeten »ekstraordinær«:

- Når en planet bliver opslugt, har det katastrofale konsekvenser for enten planeten eller selve stjernen, hvis ikke for dem begge, fortæller førsteforfatten på studiet om det ny-observerede fænomen, postdoc Marc Hon, i pressemeddelelsen.

Så hvorfor gik planeten ikke til? Astronomerne har et par teorier.

En mulighed er, at Baekdu i virkeligheden var to stjerner, hvis sammenstød har forhindret, at den udvidede sig så voldsomt, at Halla ville blive opslugt.

Det er også muligt, at Halla er en meget ung planet, der blev til som et resultat af, at de to stjerner stødte sammen.

Uanset hvad, så er det en bedrift, fortæller Marc Hon:

- Det faktum, at Halla har formået at overleve så tæt på en kæmpe stjerne, der burde havde opslugt den, fremhæver planeten som en ekstraordinær overlever, slår forskeren fast.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

