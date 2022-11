Overlæge: Så ofte bør du vaske dit hår

Findes der en videnskabelig retningslinje for, hvor ofte du skal have gang i shampooen derhjemme? Få svaret fra en professor i dermatologi

Måske er det en del af din daglige rutine, måske en del af din ugentlige? Hårvask er svært at komme udenom som menneske i et moderne samfund.



Men hvor ofte bør du egentlig indsæbe dine mere end 100.000 hårsække i hovedbunden, før det bliver for meget? Og findes der overhovedet generelle, videnskabelige retningslinjer?



Ifølge Jørgen Serup er svaret ja. Han er professor og overlæge ved dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital i Danmark og ekspert på din hud, og hvad der findes i den.

Han understreger, at der selvfølgelig ikke er én model, der passer på alle. Men at der overordnet er to faktorer at tage hensyn til:

Den ene handler om, hvor ofte det er nødvendigt ud fra et rent medicinsk eller biologisk behov, hvor vi gerne vil undgå ubehagelige følgevirkninger, som fx svampeinfektioner.



Den anden handler om det kosmetiske behov, hvor vi gerne vil opretholde et bestemt hygiejne-niveau for vores eget selvværds skyld og fx dufte på en bestemt måde.

Brad Pitt er blot én af adskillige Hollywood-stjerner, der har fortalt, at de sjældent eller aldrig vasker deres hår. Arkivfoto: Joel Ryan/AP

Hvis du er ligeglad med, hvordan dine lokker tager sig ud, er det nemlig overraskende lidt, du behøver komme i nærkontakt med sæbe ud fra et mere medicinsk perspektiv.



- I virkeligheden er det måske kun en gang om måneden eller hver 14. dag, du behøver vaske dit hår for at holde det basisrent, uden at det fx kommer til at lugte af gammelt talg, siger han.



Vasker du mindre end det, vil det talg, der konstant produceres fra talgkirtlerne ved siden af dine hårsækkene, ifølge professoren efterhånden begynde at blive harskt og surt - lidt ligesom en smør, der har stået ude for længe.

I den anden ende af skalaen kan du også komme til at vaske dit hår for hyppigt, så du affedter håret og hovedbunden. Og det kan give problemer med kløe, eksem, rødmen og synligt, fint skæl.



- Vi danner hele tiden nye hudceller, der falder af som skæl. Vores talg i hovedbunden sørger normalt for, at skællet er usynligt og fungerer lidt som kroppens egen, naturlige fugtighedslotion, forklarer professoren.

Derfor advarer han også mod daglige hårvaske, selvom han anerkender, at det er "voldsomt individuelt, hvad folk ønsker at gøre ved deres hår".



- Hvis vi skal finde et gennemsnit, vil det nok max være to gange om ugen - gerne bare en enkelt gang, hvis man kan holde det til det. Vasker du hyppigere end det, overskrider du en tærskel, hvor hovedbunden og håret begynder at tage skade af det, og du bl.a. kan udvikle eksem, lyder det.



