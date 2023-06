Overraskende: Hunkrokodille har lagt æg uden at have parret sig

I USA har man for første gang nogensinde fundet tegn på, at en hunkrokodille har lagt æg uden at parre sig med en mage.

En reproduktiv strategi, der går helt tilbage til dinosaurerne og længere end det.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Krokodillen, som nu har beriget videnskaben, lagde i 2018 en bunke æg efter 16 år i fangenskab, hvoraf et af dem indeholdt et synligt foster.

Nu viser de genetiske analyser at moderkrokodillen producerede æggene uden sperm fra en han. En proces, som bliver kaldt parthenogenesis, hvilket ifølge ScienceAlert betyder jomfrufødsel.

Det er en form for aseksuel reproduktion, hvor hundyr ikke har brug for hannens sperm. I stedet for kan hun fusionere to af sine egne celler for at lave et levedygtigt embryo.

Annonce:

Tidligere har man godt vidst, at visse planter og hvirvelløse dyr (altså dyr uden en rygsøjle) har kunnet reproducere på egen hånd, men nu er forskere ved at forstå, at disse ‘jomfrufødsler’ også er udbredt blandt hvirveldyr.

Indtil videre har man observeret, at det gælder mere end 80 hvirveldyr, heriblandt firben, slanger, hajer og rokker. Nu kan de amerikanske forskere så tilføje endnu et hvirveldyr af en anden afstamning til listen.

‘Jomfrufødsler’ (parthenogenesis) er blevet observeret hos firben, slanger, fugle – og nu altså også krokodiller. (Illustration: Forskerne bag studiet)

Dog er strategien ikke en bæredygtig måde at reproducere på ifølge ScienceAlert, da afkommet mangler den genetiske diversitet, som to forældre giver.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Planter har et vildt sexliv – hør, hvordan blomster formerer sig

Jomfrufødsel: Truet fisk formerer sig uden sex

Kvælerslange får ‘umulige’ unger i jomfrufødsel