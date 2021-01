Overraskende opdagelse om enæggede tvillinger

Ny forskning af mutationer, der sker tidligt i fosterstadiet hos enæggede tvillinger, tyder på, at de måske er mere forskellige, end vi tidligere har antaget. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Enæggede tvillinger kommer fra det samme æg, der deler sig i to kopier kort efter undfangelsen. Derfor har man ment, at der stort set ikke var genetiske forskelle imellem tvillinger.

Men forskning publiceret i tidsskriftet Nature Genetics viser, at der i gennemsnit sker 5,2 mutationer i DNA'et imellem tvillingerne. Hos 15 procent af tvillingerne er antallet af mutationer større, og det kan skabe forskelligheder i udseende eller sandsynligheden for at udvikle fysiske eller psykiske sygdomme.

Studiet er foretaget ved at genomsekventere 387 enæggede tvillingepar samt deres forældre, partnere og børn. De fandt gennemsnitligt 5,2 mutationer i hver enæggede tvilling.

Fundet kan have vidtrækkende konsekvenser for forskning i arv og miljø, da man ofte har anskuet forskelligheder, der opstår mellem enæggede tvillinger, som rent miljøbetingede.

Derfor har enæggede tvillinger været ivrigt brugt af forskere til at konkludere, hvorfor man udvikler bestemte sygdomme, personlighedstræk og meget andet.

¨- Den nye forskning er 'heroisk og virkelig vigtig', siger psykologen Nancy Segal til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hun studerer tvillinger ved California State University Fullerton og har ikke været med til at lave det nye studie.

- Det vil tvinge forskere til at genoverveje vores ideer om, hvordan genetik og miljø påvirker os. Tvillinger ligner hinanden meget, men de er ikke en perfekt spejlning, siger Nancy Segal til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

