Overrasker: Fundet i live

Selvom dyrearter egentlig har været erklæret uddøde i mange tusind år, lykkes det dem nogle gange at vende tilbage fra de 'døde'. Og nu er det sket igen.

Forskere har fundet en helt særlig muslingeart kaldet Cymatioa cooki. I deres studie, som er blevet publiceret i tidsskriftet ZooKeys, fremgår det, at muslingen har været erklæret uddød i over 40.000 år.

Muslingen blev faktisk allerede fotograferet i 2018, men hverken forskeren selv eller hans kolleger genkendte dengang dyret. Først i 2019, da det lykkedes at fange et levende eksemplar, gik det op for dem, at der var tale om en usædvanlig fangst.

Det skriver Science News, ifølge Videnskab.dk.

Jeff Goddard, der er videnskabelig medarbejder på University of California i USA, og som forsker i marinbiologi, opdagede muslingen, mens han ledte efter havsnegle ud for Californiens kyst.

Han ville ikke forstyrre den kun 11 millimeter lange musling, så dengang blev det kun til et billede.

Da han et år senere fangede en levende og sammenlignede det med et fossil, som var blevet fundet i 1930’erne, faldt femøren hos hans kollega.

- Så snart jeg så det originale eksemplar, som Willett (palæontologen, der fandt fossilet, red.) havde brugt i sin beskrivelse, var jeg klar over det, siger Paul Valentich-Scott, der er kurator på Santa Barbara Museum of Natural History, til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Jeff Goddards levende eksemplar lignede fossilet på en prik, og kort efter blev det bekræftet, at det rent faktisk var den ellers uddøde muslingeart.

