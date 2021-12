På størrelse med et saltkorn: Mikrokamera tager utrolige billeder

En ny teknologi rykker grænserne for mikrofotografi. Teknologien vil kunne bruges i alt fra medicinsk udstyr til smartphones

Nu er der lavet et kamera på størrelse med et saltkorn. Ja, du læste rigtig. På størrelse med et saltkorn.

Forskere fra Princeton University og University of Washington har nemlig skabt et mikrokamera, som kan tage lækre, skarpe foto tilsvarende en kameralinse med en volumen 500.000 gange større.

Det skriver Princeton University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se nogle af de billeder, der er blevet taget med det lille kamera.

- Det har virkelig været en udfordring at designe og konfigurere de her små nanostrukturer, så de opførte sig, som vi ville, fortæller Ethan Tsen, der er ph.d.-studerende i datalogi ved Princeton, og som var med til at lede studiet, i pressemeddelelsen.

‘Metasurface’ hedder den nye teknologi, som har gjort det muligt at lave kameraet, der kun er en halv millimeter bredt.

Hvor normale kameraer bruger kurvet glas eller plastiklinser, som fokuserer og bøjer lysindfaldet, består Metasurface af 1.6 millioner cylinderformede mikrostolper.

Stolperne har hver især en unik geometrisk opsætning og fungerer som optiske antenner, skriver Videnskab.dk.

Ved hjælp af algoritmer har forskerne fået stolperne til at interagere med lys, således man får et billede i farve af høj kvalitet.

Før har man kun kunnet få billeder af dårlig kvalitet med de her mikrokameraer. En af de hovedårsagerne til, at det nye kamera kan skabe så flotte billeder, skyldes, at forskerne har designet stolperne til at udgøre en såkaldt optisk overflade.

Den optiske overflade har sammen med særlige algoritmer givet forskerne mulighed for at booste kameraets ydeevne.

Potentialerne for det ny kamera er mange. Specielt i sundhedsvæsenet, hvor det bliver nemmere for sundhedspersonale at spotte sygdomme ved undersøgelser, ifølge Videnskab.dk.

Derudover kan det godt være, du syntes, dit smartphonekamera klarer det pænt godt i øjeblikket. Men kameraet på din smartphone kan med denne teknologi i fremtiden blive endnu vildere.

- Vi kunne lave hele overfladen på bagsiden af din telefon om til et kæmpe kamera med ”ultra-high” opløsning. Man ville ikke behøve de tre kameraer bagpå. Altså, vi kan tænke helt vilde ideer til fremtidens telefon, fortæller Felix Heide, medforfatter på studiet og assisterende professor i datalogi på Princeton i pressemeddelelsen.

