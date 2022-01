Påvirker hjernen til at få mad til at smage dårligere

Hvis du får besked om, at der noget galt med din mad, kan det give en dårlig smag i munden

Det er nok de færreste, der ikke kan lide en sød og knasende cookie.

Medmindre kagen altså bliver serveret med beskeden om, at der skulle være noget galt med smagen.

På Ohio State University har forskere undersøgt, hvordan fødevaremærkning påvirker hjernen. I et lille studie har man bedt 58 mennesker om at smage og bedømme tre cookies, efter de var blevet fortalt, at kagerne var henholdsvis

en fabriksstandard,

en, der havde modtaget forbrugerklager

en ny og forbedret variant.

Selvom kagerne i virkeligheden var helt ens, blev de vurderet meget forskelligt, skriver Videnskab.dk.

Deltagerne skulle vurdere kagerne i deres helhed på en skala fra 1 til 9. De blev også bedt om at vurdere dem på en række andre parametre, såsom hvor sprød kagen var, og hvor intens den var i smagen.

- Der var både negative og positive bias (det vil sige, at deltagerne ubevidst lader sig påvirke af forudfattede forestillinger, red.), men de negative bias fyldte meget mere, siger Christopher Simons, der forsker i mad ved universitetet og er hovedforfatter på studiet, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det skal forstås sådan, at deltagerne vurderede den ‘dårlige’ cookie til at være væsentligt dårligere end fabriksstandarden, i højere grad end de vurderede den forbedrede cookie til rent faktisk at være bedre.

Hjernen er nemlig tilbøjelig til at lede efter den negative oplevelse.

Derfor overrasker resultatet heller ikke Christopher Simons. Det gør til gengæld graden af, hvor påvirkede deltagerne blev af den negative omtale, fortæller han i pressemeddelelsen.

Forskerne har gennemført det samme forsøg med 62 deltagere, der skulle smage på saltkiks, og tendensen var her den samme.

Spørgsmålet er så, om de negative tilbagemeldinger afslører virkelige ulemper ved det testede produkt, eller om der er en grad af indbildning i vurderingen.

Hvis det første er tilfældet, er det forskernes håb at kunne påvirke fremtidig produktudvikling:

- Du får mere ud af at fjerne de negative ting end ved at optimere de positive kvaliteter. Håndter det negative først, og så får du sandsynligvis et mere succesfuldt produkt, siger Christopher Simons i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

