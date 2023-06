Patienter i koma kan reagere på dufte

Når en person ikke er ved bevidsthed, kan det være svært at finde den rette behandling, og det kan være problematisk.

Hvis en person er i koma, kan det for eksempel kræve en helt særlig behandling.

Et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience, præsenterer en ny metode, der måske kan bruges til at finde ud af, om en patient reelt er i koma eller ej.

Forskerne, der er fra Southern Medical University i Kina, har nemlig fundet ud af, at patienter i koma reagerer på forskellige dufte, selvom de ikke er ved bevidsthed.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Studiet involverede 28 patienter, der af forskellige årsager ikke var ved bevidsthed.

På trods af patienternes manglende bevidsthed ville forskerne undersøge, om de kunne få dem til at reagere på forskellige dufte.

Annonce:

De forsøgte sig blandt andet med det kemisk fremstillede stof ‘vanillin’, der, som navnet antyder, er det vigtigste aromastof i vaniljeplanten, og ‘decansyre’, hvis lugt minder om ged.

Læs også på Videnskab.dk: Koma-patient reagerede på Alfred Hitchcock-klip

Tre måneder efter forsøget fik de deres resultat.

Ud af 16 patienter, der reagerede på duftene, da de ikke var ved bevidsthed, var 10 vågnet op. Blandt de 10 patienter, der ikke havde reageret på duftene, var kun to vågnet op.

Forsøget indikerer altså, at man kan bruge dufte til at bestemme, om patienter er i koma – og har en form for bevidsthed – eller om det er en mere permanent form for manglende bevidsthed.

Fremtidig forskning skal ifølge forskerne fokusere på at finde ud af, hvorfor der virker til at være en forbindelse mellem bevidsthed og lugtesans.

Patienternes hjerneaktivitet blev under forsøget observeret med en teknik, der hedder ‘elektroencefalografi’, som bliver brugt på billedet. Det gør forskere i stand til at registrere dele af hjernens elektriske aktivitet. (Foto: Petter Kallioinen – CC BY-SA 3.0)

Andre artikler på Videnskab.dk:

Vegetative patienter kan være ved bevidsthed

Patienter i respirator skal holdes vågne

Patient genvinder bevidstheden efter 15 år i vegetativ tilstand