Pensionerede forsøgsrotter adopteres af privatpersoner

Tusindvis af forsøgsdyr er verden over med til at sikre, at ny medicin virker efter hensigten og ikke er skadelig.

Uanset hvad man synes om etikken ved den praksis, opstår der med tiden et nyt problem: Hvad gør man med dyrene, når de ikke længere er del af forskningen?

I Schweiz afprøver man nu en alternativ løsning på problemet: Her vil man give rotter, som ikke længere bruges i forsøg, nye hjem, ved at lade privatpersoner adoptere dem.

Det skriver mediet SWI ifølge Videnskab.dk.

Initiativet er udarbejdet i samarbejde med forskningsinstitutionen Swiss Federal Institute of Technology Lausann (EPFL) og den schweiziske dyrebeskyttelsesorganisation SAP.

EPFL, som i skrivende stund har 350 rotter i sine laboratorier, donerer ganske enkelt de rotter, de ikke længere har brug for, til SAP. De står derefter for at vænne rotterne til deres nye omgivelser og efterfølgende at finde dem et nyt hjem.

Ifølge SWI er genmodificerede rotter er ikke del af ordningen, og indledningsvis forventes det, at kun få individer vil blive bortadopteret, skriver Videnskab.dk.

Det tal kan dog stige, hvis ordningen viser sig at være en succes, og den kan måske ende med også at omfatte dyr som mus og zebrafisk.

Et lignende forsøg blev afprøvet i Schweiz i 2018, hvor 300 forsøgsrotter endte med at få nye hjem.

Man kan håbe, at en lignende ordning en dag vil komme til Danmark, så de danske forsøgsrotter også kan have noget at se frem til i deres pension.

