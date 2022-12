Pentagon: Det vælter ind med UFO-rapporter

Juli 2022 åbnede Pentagon en ny afdeling, ‘The All-domain Anomaly Resolution Office’, som har fået ansvaret for at spore uidentificerede objekter på himlen og under vandet.

Siden da er de blevet kontaktet af flere hundrede personer, der mener, at de har observeret noget UFO-lignende, som kunne have interesse.

Ledelsen fra afdelingen forklarer dog, at observationerne indtil videre ikke har ført til nogen beviser på ‘fremmed liv’.

Det skriver The Associated Press, ifølge Videnskab.dk.

I 2021 blev det offentliggjort i en rapport, at de amerikanske myndigheder havde modtaget 144 observationer mellem 2004 og 2021. Siden den nye afdeling åbnede, har de dog fået væsentligt flere.

Det specifikke antal bliver efter sigende offentliggjort i en rapport omkring årsskiftet, men afdelingens ledelse har udtalt, at der altså er tale om ‘flere hundrede’ indberetninger.

Det kan skyldes det forhold, at afdelingen har arbejdet på at afstigmatisere det at indrapportere observationer og oplevelser, der kunne have interesse. Men det skyldes formentlig også Pentagon-rapporten fra 2021.

Det er en rapport, hvori de amerikanske efterretningsvæsener indrømmer, at der findes observationer, som de simpelthen ikke kan forklare, ifølge Videnskab.dk.

Observationerne har dog ikke fået myndighederne til at tro, at der findes beviser på fremmed liv på jorden endnu.

- Vi har ikke set noget - det er stadig alt for tidligt - der får os til at tro, at nogen af objekterne stammer fra fremmed liv, sagde Ronald Moultrie på vegne af USA’s forsvarsministerium til den amerikanske kongres tidligere i år.

