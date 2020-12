Piges 'dødsmaske' lagde ansigt til livredningsdukker

Hun har reddet millioner af liv og er nok verdens mest kyssede person, men hvem var pigen, hvis ansigt er på kvindelige træningsdukker, man bruger til at øve CPR - eller på dansk hjertelungeredning (HLR)?

I en juleudgave af det videnskabelige tidsskrift The BMJ kan man læse en artikel, hvor to forskere fra University of Liverpool giver deres bud på pigens historie. Det skriver Videnskab.dk.

Ansigtet stammer efter sigende fra et ukendt dødsoffer, der blev fisket op af Seinen i 1880’ernes Paris.

I dag kaldes hun ‘L'Inconnue de la Seine’, eller på dansk: den ukendte fra Seine.

Man mener, at hun begik selvmord, men over årene er mange forskellige historier opstået, heriblandt at hun var stukket af sammen med en elsker, eller at hun blev myrdet.

Lægen, som foretog obduktionen, blev åbenbart så betaget af pigens skønhed, at han fik hendes ansigt foreviget i en dødsmaske af gips, står der i en pressemeddelelsen fra BMJ ifølge Videnskab.dk.

Kopier af masken blev populære i det boheme Paris, men hun blev først verdensberømt noget senere.

I 1956 opdagede man, at kunstigt åndedræt gennem mund-til-mund kan vedligeholde ilt i blodet hos en person, som ikke trækker vejret, hvilket førte til, at man udviklede HLR.

Men da man opdagede, at elever øvede HLR på hinanden og risikerede at forårsage hinanden smerter og ribbensbrud, kontaktede organisationen American Heart Association den norske dukkemager Åsmund Lærdal og bad ham lave en realistisk træningsdukke.

Mens Åsmund Lærdal overvejede, hvordan dukken skulle se ud, kom han i tanker om en maske af pigen fra Seinem, der hang på en væg i hans bedsteforældres hus, og besluttede, at det skulle være ansigtet på den nye træningsdukke, som blev døbt Resusci Anne.

Det vurderes, at Resusci Anne har hjulpet mere end 500 millioner mennesker til at lære HLR og reddet omkring 2,5 millioner liv, står der i pressemeddelelsen fra BMJ ifølge Videnskab.dk.

I 1800-tallet var det almen praksis at lave dødsmasker, men i nyere tid er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om det er etisk at bruge afstøbning af en persons ansigt uden deres samtykke.

