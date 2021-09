Populær familiehund har flere skadelige gener end andre hunderacer

De seneste 300 års hundeavl har givet os utallige hunderacer i forskellige farver, størrelser og former, men det har samtidig også gjort flere af hunderacerne mere tilbøjelige til at få genetiske sygdomme.

Et nyt studie viser, at de seneste års avl er gået særligt ud over hunderacen Cavalier King Charles spaniel, der blandt andet er i større risiko for at få hjertesygdomme.

Det skriver Uppsala University i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet ville undersøge, om hundeavl har været skyld i sygdomsfremkaldende mutationer. De kortlagde derfor genomerne på 20 hunde fra 8 hunderacer.

De undersøgte blandt andet beagles, schæferhunde og golden retrievers, men fandt ud af, at det altså er Cavalier King Charles spaniel, der bærer flest af de skadelige genetiske varianter.

Læs mere på Videnskab.dk: Danskere er vilde med sårbare, indavlede hunde

Særligt undersøgte forskerne, om Cavalier King Charles spaniel havde genetiske varianter, der kunne sættes i forbindelse med hjertesygdommen myxomatøs mitral valvulær sygdom - også kaldet endokardiose.

Det er en sygdom, hvor mitralklappen i hjerte degenererer. Det skaber en lækage, hvor blod kan sive fra det venstre hjertekammer ind i det venstre forkammer, og det giver hjertet overarbejde, skriver Videnskab.dk.

Når hjertet skal bruge alle de ekstra kræfter, vokser det sig større, og det kan ende med at presse luftvejene, samle væske i lungerne og få fatale konsekvenser.

Forskerne fandt to genetiske varianter, der virker til at regulere et gen, der styrer et protein i hjertemusklen, og det kan derfor være forklaringen på, hvorfor Cavalier King Charles spaniel er mere tilbøjelig til at udvikle myxomatøs mitral valvulær sygdom.

De mange skadelige gener i Cavalier King Charles spaniels genom skyldes formentlig dens avlshistorie, skriver forskerne i pressemeddelelsen. I løbet af de seneste år har forskellige spaniel-racer været udsat for flaskehalse inden for avlen.

Det vil altså sige, at det kun er en meget lille procentdel af hundene i hunderacens historie, der har været med til at give deres gener videre, og det kan have resulteret i indavl, skriver Videnskab.dk.

