Psykedeliske svampe voksede i mands blodårer

En 30-årig amerikansk mand blev indlagt af sin familie, fordi han virkede forvirret.

Det viste sig, manden, der også led af bipolar lidelse og stofmisbrug, havde forsøgt at selvmedicinere sig med en ’te’ kogt på psykedeliske svampe, som han havde indsprøjtet i kroppen. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Inden da havde han læst om forskningsresultater, der viste fordele ved at bruge psykedeliske stoffer som svampe eller LSD.

Sådan påførte manden sig en livstruende infektion. De indsprøjtede svampe var nemlig begyndt at gro i hans blodårer.

Symptomerne var sløvhed, gulsot, diarré og kvalme. Patienten kastede også blod op.

Manden var på intensivafdelingen i otte dage med lunge- og nyresvigt, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Først 22 dage senere kunne manden forlade hospitalet, heldigvis med livet i behold.

Rapporten er udgivet i Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

Ifølge rapporten tyder forsøg med psykedeliske svampe på, at de, hvis de indtages korrekt, faktisk kan have en positiv effekt for mennesker med depression og misbrugslidelser.

Det fik staten Oregon i USA til at lovliggøre brugen af svampe for psykiatrisk behandling tilbage i november i forbindelse med præsidentvalget.

Men det er ikke ensbetydende med, at det er en god idé at eksperimentere med behandling hjemme i privaten, som eksemplet med den 30-årige mand viser.

- Sagen understreger behovet for konstant offentlig oplysning om farerne forbundet med denne og andre stoffer på andre måder, end de er ordineret, fastslår lægerne bag rapporten ifølge Gizmodo, skriver Videnskab.dk.

