Publikum har kåret årets bedste naturfotos

Folket har talt: Wildlife Photographer of the Year-konkurrencen har fundet sine vindere blandt publikums favoritter

Der er isnende koldt og helt stille på publikums absolutte favoritfoto fra årets Wildlife Photographer of the Year (WPY) - konkurrence.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder fra fotokonkurrencen.

Billedet er taget af fotografen Cristiano Vendramin, da han besøgte Santa Croce-søen i det nordlige Italien. Cristiano Vendramin lagde mærke til, at vandstanden var usædvanlig høj og havde oversvømmet rødderne på nogle af piletræerne ved søens bred.

Lysets farvespil og spejlingen på søens overflade mindede fotografen om en afdød, nær ven, der plejede at elske dette sted ved søen.

- Jeg håber, at mine billeder vil opmuntre folk til at forstå, at naturens skønhed kan findes overalt omkring os, og at vi kan blive glædeligt overrasket over de mange landskaber, der findes så nær ved vores egne hjem, siger Cristiano Vendramin i en nyhedsopdatering fra WPY-konkurrencen.

