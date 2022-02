Rapport: Sådan truer klimaforandringer fremtidens Vinter-OL

Uden en dramatisk reduktion i udledningen af drivhusgasser vil kun én af de 21 byer, der tidligere har været vært for Vinter-OL, være egnet til at afholde legene ved udgangen af dette århundrede.

Så kontant er konklusionen på et nyt studie, foretaget af et internationalt forskerhold ved University of Waterloo, Canada.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har undersøgt historiske klima-data fra 1920'erne og helt op til idag, samt modeller for klimaforandringer frem mod 2050 og 2080. Herigennem er de blandt andet kommet frem til, at gennemsnitstemperaturen i de forskellige værtsbyer kun er steget.

Ved legene mellem 1920 og 1959 lå den gennemsnitlige temperatur i februar måned på 0,4 grader, mens den var steget til 3,1 grader i årene fra 1960 til 1999.

Det nye årtusinde har ikke formået at knække kurven; her ligger gennemsnitstemperaturen på en februardag i værtsbyerne på 6,3 grader.

Det betyder mindre sne, mindre is, dårligere forhold, færre atleter og - i værste fald - at vi på sigt ikke kan afholde de olympiske vinterlege.

På den måde har klimaforandringerne massiv indvirkning på vintersportens fremtid, fortæller Robert Steiger, der er en af forfatterne bag den nye rapport.

- De fleste værtsbyer i Europa vil allerede være marginale eller decideret ustabile i 2050'erne, selv i en fremtid med lav udledning af drivhusgasser, udtaler den østrigske professor i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har desuden interviewet vinteratleter og deres trænere for at få en bedre forståelse af klimaforandringernes indgriben. De fortæller om manglende træningsfasciliteter, både på deres niveau og for begyndere, hvilket betyder, at færre dygtiggør sig indenfor sportsgrene som slalomløb, ishockey og skihop.

Den Internationale Olympiske Komité har meldt ud, at de vil gøre forebyggelsen af klimaforandringerne til en prioritet i deres arbejde fremover, men der skal mere til. Det mener Daniel Scott, der er hovedforfatter bag det nye studie.

- Der er ingen sportsgrene, der kan undgå effekterne af klimaforandringerne. At opnå Paris-aftalens mål er helt centralt, hvis vi skal redde vintersport, som vi kender det, og hvis vi fortsat vil have egnede destinationer til vinterlegene, fortæller han i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Lige nu er der Vinter-OL i Beijing, og temperaturen hér er talt med i gennemsnittet for det nye årtusinde - de før omtalte 6,3 grader.

