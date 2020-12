Rekord: Astronomer måler den fjerneste galakse nogensinde

Galaksen markerer grænsen for det synlige univers

På kanten af det synlige univers, som er grænsen for, hvor langt ud i universet vi kan se fra Jorden, findes galaksen GN-z11.

GN-z11 blev opdaget i 2016, og efter længere tids forskning har astronomer fra Tokyo Universitet nu konkluderet, at det er den ældste og fjerneste galakse, vi kender til. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Galaksen, som er 13,4 milliarder år gammel, opstod, da universet kun havde eksisteret i 420 millioner år.

Læs mere på Videnskab.dk: Astronomer opdager skjult monster-galakse fra universets begyndelse

På grund af universets udvidelse befinder galaksen sig nu 32 milliarder lysår væk. De japanske forskere mener at have beregnet distancen mere præcist end nogensinde før ved at se på galaksens rødforskydning på en ny måde.

Astronomerne målte GN-z11's rødforskydning, da lys bliver rødere, jo længere det rejser, og analyserede, hvordan galaksens kemiske sammensætning påvirkede lyset gennem såkaldte emissionslinjer.

Ved at nærstudere disse elementer, kunne astronomer udregne, hvor langt lyset havde rejst for at nå Jorden og dermed kende afstanden til galaksen.

Men på så store afstande er selv astronomernes teknologi presset, og selvom at GN-z11 i sin tid blev opdaget af Hubble-rumteleskopet, besad rumteleskopet ikke de rette værktøjer til at måle de kemiske signaturer.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystiske radiosignaler skyldes måske dræbende magnetfelter fra fjerne galakser

- Vi så specifikt på det ultraviolette lys, da vi forventede at finde rødforskudte kemiske signaturer i det område af det elektromagnetiske spektrum, fortæller astrofysiker Nobunari Kashikawa i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Men ikke engang Hubble kan se de ultraviolette emissionslinjer i den detaljegrad, som vi havde brug for.

I stedet tog holdet til Hawaii.

- Vi måtte bruge en mere up-to-date, jordbaseret spektrograf, et instrument til at måle emissionslinjer, kaldet MOSFIRE, som sidder på Keck I-teleskopet i Hawaii, uddyber Nobunari Kashikawa.

Derfra kunne holdet endelig analysere afstanden til galaksen i en større detaljegrad, end var muligt ud fra den tidligere data.

Nu venter de på opfølgende studier til at bekræfte resultatet.

Andre artikler på Videnskab.dk

Astrofysiker: Om 5- til 10 år ved vi, om der er liv i vores afkrog af universet

Rekordstor eksplosion fra et sort hul observeret i fjern galakse

Vilde billeder: Astronomer spotter første tegn på, at en ny planet dannes