Rengøringsmidler kan forurene lige så meget som en trafikeret vej

Et nyt studie viser, at rengøringsmidler kan skabe luftforurening på niveau med veje i storbyer

Et nyt studie peger på, at der kan være en sundhedsmæssig konsekvens ved at finde rengøringsbaljen frem.

Studiet viser, at duftrige rengøringsprodukter kan generere lige så mange luftbårne partikler som et køretøj på en travl vej i en amerikansk eller europæisk storby.

Det skriver mediet Science ifølge Videnskab.dk.

- Jeg var fuldstændig forbløffet over, at gulvrengøring producerer potentielle skadelige aerosoler på samme niveau som trafik på en travl gade, siger Nicola Carslaw, der forsker i indendørs luftforurening ved University of York i Storbritannien men ikke er involveret i studiet, til Science ifølge Videnskab.dk.

Studiet var designet til at vise minut for minut, hvad der sker med luftbårne reaktioner i løbet af en typisk rengøring af gulvet.

I studiet rengjorde forskerne gulvet i 12 til 14 minutter i et lukket test-værelse med en kommercielt, terpen-baseret rengøringsmiddel.

Derefter overvågede de molekylerne og partikler, og hvordan de reagerede over de næste 90 minutter.

- Det er det først studie, som undersøger hele den kemiske proces under realistiske indendørs forhold, siger en af forskerne bag studiet Philip Stevens, en atmosfærisk kemiker ved Indiana University i USA, ifølge Videnskab.dk.

Science skriver, at forbindelsen limonen (C10H16), der dufter af citrus og ofte bliver brugt i rengøringsmidler, et af dem, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

For når limonen møder ozon, der er en udendørs forurenende luftart, sker der en kemisk reaktion, som former luftbårne partikler.

De små partikler kan trænge ned i lungerne, hvor de irriterer celler, og ved høj eksponering kan de lede til problemer som for eksempel astma. Hos svækkede mennesker kan de endda føre til hjerteanfald og slagtilfælde, skriver Science ifølge Videnskab.dk.

