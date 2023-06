Risiko for hjerteanfald er størst på denne ugedag

Det er ikke kun den orange dovenlars Garfield – for de fleste af os er mandag ikke ligefrem den mest afholdte ugedag.

Hvad der imidlertid gør ondt værre er, at et britisk forskerhold netop har fremlagt resultaterne af en stor undersøgelse, der viser, at der netop om mandagen er en markant større risiko for at få et svært hjerteanfald.

Det skriver British Heart Foundation (BHF) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Undersøgelsen bygger på data fra 10.528 patienter i Irland og Nordirland, der mellem 2013 og 2018 blev indlagt på hospitalet med en såkaldt ST-elevations infarkt – en form for hjerteanfald, der opstår, når kranspulsåren bliver blokeret af en blodprop.

Ud fra disse data viste det sig, at der var en hele 13 procent forhøjet risiko om mandagen.

Mens lørdag rammer gennemsnittet, og søndag overstiger det pænt, er det alligevel mandag, hvor risikoen for et såkaldt ST-elevations infarkt er størst. (Graf: Laffan et al.)

Annonce:

Hovedforfatteren bag det nye studie, Jack Laffan, fortæller, at det ikke er første gang, man har fundet en 'stærk statistisk korrelation' mellem starten af arbejdsugen og denne type hjerteanfald:

- Det er blevet beskrevet før, men det er fortsat et kuriosum, siger forskeren til BHF.

Men hvorfor? Er det på grund af stressniveauerne, der stiger, når vi indfinder os på arbejdspladsen?

Selvom undersøgelsen ikke kommer ind på årsagen, har Jack Laffan et bud: Vores døgnrytme. Andre undersøgelser har nemlig vist, at mange af de faktorer, der spiller ind ved hjerteanfald, er påvirket af vores indre ur. Det gælder eksempelvis blodtryk og vores søvnmønster.

Resultaterne er publiceret af BMJ Journals.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Din døgnrytme er som et ur, der skal stilles: 4 gode råd til at få styr på den

Derfor stiger risikoen for hjerteanfald i januar

Ny blodprøve kan måle, hvad klokken er i din krop