Robotførerhund skal guide blinde

Trofaste og kløgtige førerhunde yder en uerstattelig service for mennesker, som er blinde eller har stærk synsnedsættelse.

Og selvom det måske er svært at forestille sig et alternativ til de pelsede, firbenede følgesvende, er forskere fra UC Berkeley i gang med at udvikle en robotførerhund, som ifølge forskerne har visse fordele over de biologiske førerhunde. Det skriver Tech Xplore ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video-præsentation af hunden i aktion.

- En velopdragen førerhund skal som regel udvælges og trænes individuelt, fortæller robotforsker Zhongyu Li til Tech Xplore ifølge Videnskab.dk.

- Endvidere kan evnerne fra én hund ikke overføres til en anden. Derfor er det både tids- og arbejdskrævende at træne førerhunde, og processen er ikke umiddelbart skalerbar. Derimod kan algoritmer udviklet på én robotførerhund nemt overføres til en anden robot.

I de seneste par år er firbenede robotter blevet mere og mere avancerede samt billigere at fremstille, som med Boston Dynamics’ robot Spot, der blandt andet kan bruges til at bære ting og navigere farlige omgivelser.

Da robotterne allerede minder om hunde i form og størrelse, håber forskerne, at samfundet vil have lettere ved acceptere dem i gadebilledet.

Robotførerhunden er udstyret med både en laser-afstandsmåler, som kan aflæse omgivelserne, og et kamera, så den kan se sit menneske, samt et sofistikeret system, så robotførerhunden kan reagere på de ting, mennesket gør.

Eksempelvis i forhold til snoren, robotten har på: Robotten skal nemlig både kunne måle og skelne mellem, om det er mennesket eller robotten selv, der trækker i snoren, og vide, hvornår snoren skal være slap eller stram.

- Når robotten, mens den fører et menneske, kommer til et trangt sted, som et hjørne i en korridor, kan robotten lade snoren blive slap, fortæller Zhongyu Li til Tech Xplore ifølge Videnskab.dk.

- Det gør, at robotten kan repositionere og reorientere sig, uden at direkte påvirke menneskets position. Derefter kan robotten stramme snoren op og lede mennesket gennem den snævre plads.

Nu, hvor robotten har bestået ‘indendørskurset’, vil forskerne lære den at begå sig udenfor, hvor der er flere forhindringer, blandt andet trafiklys, som den skal kunne forstå.

