Rød alarm: Kan ende i katastrofe

Chokerende observationer viser, at vi fortsat udleder mere og mere metangas, selvom vi allerede burde have reduceret udledningen kraftigt på nuværende tidspunkt

For andet år i træk har det atmosfæriske niveau af metan slået rekord. Metangas er en meget kraftig drivhusgas, der anslås at være den næststørste faktor i den menneskeskabte globale opvarmning, kun overgået af kuldioxid.

Det skriver det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, hvis forskere har observeret den yderst bekymrende stigning i metangas-niveauet.

NOAA er en statsforvaltet myndighed i USA. De har til opgave at undersøge forholdene i havet og atmosfæren.

Meldingen er katastrofal, idet den kommer på et tidspunkt, hvor koncentrationen af drivhusgassen skulle været faldet kraftigt. I stedet er den altså steget.

- Vores data viser, at det globale udslip fortsætter med at bevæge sig i den forkerte retning i et hurtigt tempo, siger Dr. Rick Spinrad i en erklæring for NOAA.

Kan ende i klimakatastrofe

I sidste uge slog FN's klimapanel IPCC fast, at metanudledningen skal reduceres med en tredjedel inden 2030, hvis verden skal undgå en klimakatastrofe.

En lang række lande har allerede givet tilsagn om at reducere metanudledningen. Det skete ved FN's klimatopmøde, COP26, i Glasgow i november.

Rick Spinrad understreger, at alle lande bør handle lige nu, hvis det ikke skal ende i en klimakatastrofe.

- Beviserne er konsekvente, alarmerende og indiskutable. Vi har ikke længere råd til at udsætte presserende og effektive foranstaltninger, der er nødvendige for at løse problemet grundlæggende årsag - drivshusgasforurening, lyder det i erklæringen.

Kuldioxidforurening er fortsat den primære drivkraft for menneskeskabte klimaforandring, skriver NOAA. Det anslås, at 36 milliarder tons kuldioxid blev udledt i atmosfæren af menneskelig aktivitet sidste år. I samme periode, altså i 2021, blev der udledt 640 millioner tons metan.

Metan anslås at opholde sig i atmosfæren i cirka ni år, hvorimod noget af det kuldioxid, der udledes i dag, vil fortsætte med at opvarme planten i flere tusind år.