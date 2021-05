Rumfirma vil rense astronauters undertøj

Der er godt nyt for astronauter – de kan måske snart forvente at få rent undertøj på.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Når astronauter udfører en rumvandring på Den Internationale Rumstation (ISS), deler de ikke kun rumdragter med deres medpassagerer.

Inde under dragten bærer de tøj, der minder om langærmet undertøj – også kaldet ’Liquid Cooling and Ventilation Garment’ (LCVG), og på ISS er der ikke andre muligheder end at deles om det højteknologiske undertøj.

På ISS er det sparsomt med vand, og derfor bruger de fleste astronauter det samme undertøj i tre til fire dage.

Når tøjet på ISS bliver for beskidt, bliver det enten sendt til Jorden i en kapsel eller skudt ud i rummet, hvor det brænder op i Jordens atmosfære.

Men i fremtiden bliver det måske muligt at rense undertøjet.

Sammen med det østrigske biotek-firma Vienna Textile Lab har ESA (European Space Agency, red) indledt et to-årigt projekt.

Her skal de arbejde på at udvikle tekstiler, der er resistente over for visse uønskede mikrober, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

