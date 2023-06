Rumforskning på langs: Forsøgspersoner skal ligge i seng i to måneder

Har du nogensinde tænkt over, hvad den vægtløse tilstand i rummet gør ved astronauters kroppe?

I 60 dage vil 12 forsøgspersoner gøre forskerne klogere på netop det ved at være sengeliggende og for nogles vedkommende i kunstig tyngdekraft, som måske kan gøre livet lettere for astronauter. Nogle uden at røre en finger, andre med daglige cykel-øvelser fra sengen, for at finde ud af hvordan træningen kan modvirke de ændringer, menneskekroppen udsættes for i rummet.

Det skriver European Space Agency i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Den manglende tyngdekraft på rummissioner svækker alt lige fra knogler og muskler og påvirker flere af kroppens organer såsom øjnene og hjertet.

I den nye undersøgelse, BRACE, som European Space Agency står bag, skal forsøgspersonerne tilbringe to måneder i en seng, der er vippet seks grader under vandret, så deres fødder er hævet en smule over hovedhøjde.

Dette er for at undersøge, hvad det har af betydning, at blodet flyder op til hovedet, mens musklerne ikke bruges.

Fra sengen får forsøgspersonerne måltider, ordner toiletbesøg – og to ud af tre af deltagerne træner også sengeliggende. (foto: MEDES/R. Gaboriaud)

De 12 personer skal i løbet af det to måneder lange forskningsprojekt enten:

cykeltræne dagligt, mens de er sengeliggende

cykeltræne dagligt i en centrifuge, der efterligner kunstig tyngdekraft, mens de er sengeliggende

slet ikke træne

- Vi opfordrer deltagerne til at nå deres maksimale indsats på cyklen, og derefter sammenligner vi virkningen med dem, der slet ikke cykler, siger Rebecca Billette, leder af klinisk forskning ved MEDES, i pressemeddelelsen.

Derudover skal resultaterne bruges til at sammenligne virkningen af ​​de daglige cykeltræninger på en række fysiologiske faktorer.

- Vi håber at forstå merværdien af ​​kunstig tyngdekraft i forhold til den trænings-rutine, som astronauter følger på den internationale rumstation, forklarer Angelique Van Ombergen, ESA-leder for biovidenskab ved Human and Robotic Exploration i pressemeddelelsen.

- Det [kunstig tyngdekraft, red.] kan blive en effektiv løsning for en sundere krop under langvarige rummissioner, hvis de teknologiske udfordringer kan overvindes, pointerer hun.

